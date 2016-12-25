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Стало известно имя сына Виктории Азаренко
В фан-группе Виктории Азаренко в социальной сети
Кроме того, в своем
О рождении сына олимпийская чемпионка и экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко
О том, что Виктория ждет ребенка, стало известно 15 июля из письма, опубликованного
До отъезда в Соединенные Штаты, где прошли роды, Виктория провела около двух месяцев в Беларуси. Она поддержала мужскую сборную по теннису во время матча Кубка Дэвиса, посещала поединки хоккейного «Динамо» на «Минск-Арене», провела
Виктория Азаренко отмечала, что беременность после побед на престижных соревнованиях в Индиан-Уэллсе и Майами не стала для нее «прерванным полетом» и что она способна подготовиться к игре на топ-уровне снова.
Своим молодым человеком Виктория называет американца Уильяма Маккега. С начала прошлого года он сопровождал белоруску на всех турнирах. Билли любит спорт, часто тренируется с Викой и
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В фан-группе Виктории Азаренко в социальной сети ВКонтакте появилось фото ребенка с подписью.
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