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Стало известно имя сына Виктории Азаренко

26.12.2016 19:21 — Разное | Tut.by  
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В фан-группе Виктории Азаренко в социальной сети ВКонтакте появилось фото ребенка с подписью «Малыша назвали Лео Александр!».


Фото: vk.com/azarenka_vika

Кроме того, в своем твиттере Виктория Азаренко рассказала, что присматривать за малышом помогает бабушка. А на вопрос о том, собирается ли она учить сына играть в теннис, Виктория ответила, что только в том случае, если он сам этого захочет.

О рождении сына олимпийская чемпионка и экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко сообщила в Instagram 20 декабря, в 5.10 по белорусскому времени.

О том, что Виктория ждет ребенка, стало известно 15 июля из письма, опубликованного на странице спортсменки в Facebook. Это случилось после того, как Азаренко пропустила несколько турниров. А еще через три недели в Рио-де-Жанейро стартовали летние Олимпийские игры.

До отъезда в Соединенные Штаты, где прошли роды, Виктория провела около двух месяцев в Беларуси. Она поддержала мужскую сборную по теннису во время матча Кубка Дэвиса, посещала поединки хоккейного «Динамо» на «Минск-Арене», провела детский тренинг-кэмп и детский национальный итоговый турнир.

Виктория Азаренко отмечала, что беременность после побед на престижных соревнованиях в Индиан-Уэллсе и Майами не стала для нее «прерванным полетом» и что она способна подготовиться к игре на топ-уровне снова.

Своим молодым человеком Виктория называет американца Уильяма Маккега. С начала прошлого года он сопровождал белоруску на всех турнирах. Билли любит спорт, часто тренируется с Викой и играет в хоккей. По словам теннисистки, стать профессиональным хоккеистом ее бойфренду помешала травма.

 
Теги: Минск
 
 
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В фан-группе Виктории Азаренко в социальной сети ВКонтакте появилось фото ребенка с подписью.

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