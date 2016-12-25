В фан-группе Виктории Азаренко в социальной сети ВКонтакте появилось фото ребенка с подписью «Малыша назвали Лео Александр!».



Фото: vk.com/azarenka_vika

Кроме того, в своем твиттере Виктория Азаренко рассказала, что присматривать за малышом помогает бабушка. А на вопрос о том, собирается ли она учить сына играть в теннис, Виктория ответила, что только в том случае, если он сам этого захочет.

О рождении сына олимпийская чемпионка и экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко сообщила в Instagram 20 декабря, в 5.10 по белорусскому времени.

О том, что Виктория ждет ребенка, стало известно 15 июля из письма, опубликованного на странице спортсменки в Facebook . Это случилось после того, как Азаренко пропустила несколько турниров. А еще через три недели в Рио-де-Жанейро стартовали летние Олимпийские игры.

До отъезда в Соединенные Штаты, где прошли роды, Виктория провела около двух месяцев в Беларуси. Она поддержала мужскую сборную по теннису во время матча Кубка Дэвиса, посещала поединки хоккейного «Динамо» на «Минск-Арене», провела детский тренинг-кэмп и детский национальный итоговый турнир .

Виктория Азаренко отмечала, что беременность после побед на престижных соревнованиях в Индиан-Уэллсе и Майами не стала для нее «прерванным полетом» и что она способна подготовиться к игре на топ-уровне снова.

Своим молодым человеком Виктория называет американца Уильяма Маккега. С начала прошлого года он сопровождал белоруску на всех турнирах. Билли любит спорт, часто тренируется с Викой и играет в хоккей . По словам теннисистки, стать профессиональным хоккеистом ее бойфренду помешала травма.