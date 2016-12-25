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Минское "Динамо" сыграет на Кубке Шпенглера со сборной Канады. Онлайн TUT!

26.12.2016 20:28 — Разное | Tut.by  
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Минское «Динамо» проведет сегодня первый матч Кубка Шпенглера против сборной Канады.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Наш сегодняшний соперник собрал состав из игроков, выступающих в Европе и минорных лигах Северной Америки. В том случае, если минчане обыграют канадцев, то сыграют второй матч группового этапа против швейцарского «Давоса» в среду, если же проиграют, выйдут на лед уже во вторник.

Накануне старта турнира минчане пополнились двумя форвардами — шведом Фредриком Петтерссоном и американцем Аароном Палушаем. Помимо них на Кубок Шпенглера полетели следующие хоккеисты.

Вратари: Бен Скривенс, Кевин Лаланд.

Защитники: Марк-Андре Граньяни, Евгений Лисовец, Кристиан Хенкель, Дмитрий Коробов, Илья Шинкевич, Роман Граборенко, Кирилл Готовец, Павел Казакевич.

Нападающие: Роб Клинкхаммер, Мэтт Эллисон, Александр Павлович, Андрей Степанов, Никита Комаров, Сергей Дрозд, Александр Матерухин, Данила Карабань, Александр Кулаков, Александр Китаров, Андрей Стась, Евгений Ковыршин, Дмитрий Амброжейчик, Артем Волков, Станислав Лопачук.


 Канада

0−0

 Динамо-Минск
 

 

  

 

  

 

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Теги: Минск
 
 
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