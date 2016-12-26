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Российские финансисты назвали главные риски для бизнеса
26.12.2016 22:09 — Разное | Ежедневник
Рисков для развития бизнеса все еще больше, чем драйверов роста, показал очередной опрос финансовых директоров, проведенный Deloitte. Их наибольшая концентрация — в банковском секторе.Последние оценки перспектив развития бизнеса, сделанные финансовыми директорами компаний из разных отраслей с разным масштабом бизнеса, содержатся в исследовании (есть в распоряжении РБК), проведенном компанией Deloitte по итогам второго полугодия 2016 года. В опросе приняли участие 60 финансовых директоров компаний финансового, потребительского, производственного секторов, сферы недвижимости, высоких технологий, энергетики и добычи, телекоммуникаций, индустрии развлечений и СМИ. 93% респондентов представляли российские компании, оставшиеся 7% — иностранные компании с локализацией бизнеса в России. Исследование проводится раз в полгода на протяжении двух последних лет, пишет
Бизнес с перспективой
Согласно результатам исследования, во втором полугодии 2016 года, так же как и в первом, превалировали негативные оценки финансовых перспектив развития бизнеса. «64% респондентов не видят положительных изменений, 36% оптимистично оценивают ситуацию», — указано в отчете по результатам исследования. Его авторы такое соотношение называют «умеренным оптимизмом». По сравнению с прошлым полугодием доля оптимистов выросла на 10 п.п., до 36%, пессимистов — снизилась на 17 п.п., до 13%, доля тех, кто не видит изменений в ситуации, увеличилась с 44 до 51%.
Вторая половина года характеризуется большим оптимизмом, наблюдаемым при принятии стратегических решений: общий уровень неопределенности снизился с первой половины года на 42 п.п., с 44 до 2%. Этот показатель демонстрирует разницу в оценках уровня определенности со стороны пессимистов и оптимистов. Так, во втором полугодии 49% респондентов считали низким уровень неопределенности, а 51% — высоким. Шестью месяцами ранее это соотношение составляло 28% против 72% соответственно.
При этом низкий уровень неопределенности главным образом отмечают в своих настроениях финансовые директора из сферы высоких технологий, телекоммуникаций и СМИ (63%), высокий — финансисты в нефтегазовой отрасли (75% респондентов) и банковском секторе (62%).
Некоторое улучшение восприятия ситуации финансовыми директорами, на которое указывает Deloitte, объясняется общеэкономическими трендами, указывают эксперты. «Весной ситуация в экономике была значительно сложнее, чем сейчас (вторая половина года характеризовалась, в частности, ростом цен на нефть, снижением волатильности рубля, победой на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа, выступающего за укрепление отношений с Россией, и, соответственно, повышением привлекательности российских активов. — РБК), а в 2017 году ожидается рост, — говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. — Очевидно, экономика будет в некотором плюсе. Третий год рецессии маловероятен». Похожее мнение высказал и главный экономист «Ренессанс Капитала» в России и СНГ Олег Кузьмин. «В 2017 году ожидается постепенная стабилизация экономики, в том числе снижение инфляции и ставок. Неопределенность, которая последние годы была запредельной, снижается», — говорит он.
Риски не снижаются
По итогам четвертой серии исследований сохранился топ-5 факторов риска, доминировавших по результатам проводимых ранее исследований. В пятерку наиболее серьезных факторов риска вошли (в порядке значимости) кризис финансовой системы, снижение внутреннего спроса, снижение денежного потока, снижение доходов от основной деятельности и ослабление рубля. Четвертый раз подряд финансовые директора сходятся во мнении, что кризис финансовой системы несет самые серьезные риски для бизнеса.
Впрочем, хотя кризис финансовой системы по-прежнему лидирует в рейтинге рисков, его опасность для бизнеса постепенно снижается. Так, если балл, присвоенный этому показателю, в осеннем исследовании год назад составлял 2,49, весной этого года — 2,46, то на текущий момент финансисты оценили кризис финансовой системы уже на 2,29 балла. Это сводная оценка всех финансовых директоров. В отраслевом разрезе ухудшили свои оценки состояния дел в финансовой системе представители банков и финансовых компаний, а также компаний энергетики и добывающей промышленности. При этом банкиры поставили своему сектору наихудшую оценку за все два года, в течение которых проводится исследование — 2,77 балла. Начинали они два года назад с 2,38 балла.
Основными драйверами развития бизнеса Deloitte называет политику оптимизации производственных затрат, увеличение денежного потока и повышенное внимание к ведению операционной деятельности. Однако с точки зрения финансовых директоров количество факторов, препятствующих восстановлению бизнеса, в 2016 году по-прежнему значительно превышает число драйверов, указано в исследовании.
Банки и кризис
Ослабленная финансовая система — проблема, связанная прежде всего со снижением рентабельности этого бизнеса, но финансовый сектор помимо этого сталкивается с риском несоответствия правилам ЦБ, отмечает руководитель исследовательского центра Deloitte Лора Землянская. «Беспокойство среди банкиров усиливается из-за затянувшихся восстановительных процессов на рынке, особенно на фоне остальных рынков. ЦБ продолжает лишать банки лицензий и ужесточает надзор», — говорит она.
Опрошенные РБК участники банковского рынка подтверждают, что проблемы, накопившиеся в последние годы и вскрывшиеся сейчас, и ответные меры со стороны ЦБ усиливают опасения в отрасли. Прежде всего речь идет о низком качестве активов и о «крайне низком» доверии вкладчиков к банковской системе, говорит председатель правления СДМ-Банка Максим Солнцев. «В качестве примера можно привести ситуацию с банком «Пересвет» и Татфондбанком. Немного плохих слухов — и люди толпами выносят деньги, а запаса ликвидности у таких банков не хватает», — добавляет он. Накопленные проблемы с качеством активов в сочетании с низким уровнем доверия, по его словам, приводят к тому, что кредитные организации вынуждены заботиться не столько о прибыли, сколько о собственной дополнительной устойчивости. «В итоге банки вынуждены учитывать риски низкого доверия вкладчиков в целом, больше держать в ликвидных активах, меньше кредитовать, а значит, и меньше зарабатывать», — заключает Солнцев.
По данным ЦБ, в январе—ноябре банки заработали 788 млрд руб. — почти втрое больше, чем за 11 месяцев прошлого года, хоть и меньше, чем прогнозирует ЦБ по итогам года (порядка 1 трлн руб.). Но, как заявлял в сентябре глава Сбербанка Герман Греф, вне зависимости от исполнения прогноза ЦБ банки в 2016 году заработают меньше, чем в докризисный период. Член совета директоров Бинбанка Олег Вьюгин указывает в числе основных факторов, снижающих рентабельность банковского бизнеса, недостаточный спрос и невысокое качество заемщиков. «Кредитные портфели не росли или росли незначительно, в зависимости от сегмента кредитования, так как банки по-прежнему высоко оценивают кредитный риск», — говорит он. За январь—ноябрь 2016 года российские банки, по данным ЦБ, снизили портфель кредитов предприятиям на 1,7%, а кредиты физическим лицам нарастили лишь на 1,2%. Опрошенные РБК банкиры не ожидают заметного роста кредитных портфелей банков и в 2017 году.
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Рисков для развития бизнеса все еще больше, чем драйверов роста, показал очередной опрос финансовых директоров, проведенный Deloitte. Их наибольшая концентрация — в...
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