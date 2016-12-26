



Рисков для развития бизнеса все еще больше, чем драйверов роста, показал очередной опрос финансовых директоров, проведенный Deloitte. Их наибольшая концентрация — в банковском секторе.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Российские финансисты назвали главные риски для бизнеса Рисков для развития бизнеса все еще больше, чем драйверов роста, показал очередной опрос финансовых директоров, проведенный Deloitte. Их наибольшая концентрация — в...

Последние оценки перспектив развития бизнеса, сделанные финансовыми директорами компаний из разных отраслей с разным масштабом бизнеса, содержатся в исследовании (есть в распоряжении РБК), проведенном компанией Deloitte по итогам второго полугодия 2016 года. В опросе приняли участие 60 финансовых директоров компаний финансового, потребительского, производственного секторов, сферы недвижимости, высоких технологий, энергетики и добычи, телекоммуникаций, индустрии развлечений и СМИ. 93% респондентов представляли российские компании, оставшиеся 7% — иностранные компании с локализацией бизнеса в России. Исследование проводится раз в полгода на протяжении двух последних лет, пишетСогласно результатам исследования, во втором полугодии 2016 года, так же как и в первом, превалировали негативные оценки финансовых перспектив развития бизнеса. «64% респондентов не видят положительных изменений, 36% оптимистично оценивают ситуацию», — указано в отчете по результатам исследования. Его авторы такое соотношение называют «умеренным оптимизмом». По сравнению с прошлым полугодием доля оптимистов выросла на 10 п.п., до 36%, пессимистов — снизилась на 17 п.п., до 13%, доля тех, кто не видит изменений в ситуации, увеличилась с 44 до 51%.Вторая половина года характеризуется большим оптимизмом, наблюдаемым при принятии стратегических решений: общий уровень неопределенности снизился с первой половины года на 42 п.п., с 44 до 2%. Этот показатель демонстрирует разницу в оценках уровня определенности со стороны пессимистов и оптимистов. Так, во втором полугодии 49% респондентов считали низким уровень неопределенности, а 51% — высоким. Шестью месяцами ранее это соотношение составляло 28% против 72% соответственно.При этом низкий уровень неопределенности главным образом отмечают в своих настроениях финансовые директора из сферы высоких технологий, телекоммуникаций и СМИ (63%), высокий — финансисты в нефтегазовой отрасли (75% респондентов) и банковском секторе (62%).Некоторое улучшение восприятия ситуации финансовыми директорами, на которое указывает Deloitte, объясняется общеэкономическими трендами, указывают эксперты. «Весной ситуация в экономике была значительно сложнее, чем сейчас (вторая половина года характеризовалась, в частности, ростом цен на нефть, снижением волатильности рубля, победой на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа, выступающего за укрепление отношений с Россией, и, соответственно, повышением привлекательности российских активов. — РБК), а в 2017 году ожидается рост, — говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. — Очевидно, экономика будет в некотором плюсе. Третий год рецессии маловероятен». Похожее мнение высказал и главный экономист «Ренессанс Капитала» в России и СНГ Олег Кузьмин. «В 2017 году ожидается постепенная стабилизация экономики, в том числе снижение инфляции и ставок. Неопределенность, которая последние годы была запредельной, снижается», — говорит он.По итогам четвертой серии исследований сохранился топ-5 факторов риска, доминировавших по результатам проводимых ранее исследований. В пятерку наиболее серьезных факторов риска вошли (в порядке значимости) кризис финансовой системы, снижение внутреннего спроса, снижение денежного потока, снижение доходов от основной деятельности и ослабление рубля. Четвертый раз подряд финансовые директора сходятся во мнении, что кризис финансовой системы несет самые серьезные риски для бизнеса.Впрочем, хотя кризис финансовой системы по-прежнему лидирует в рейтинге рисков, его опасность для бизнеса постепенно снижается. Так, если балл, присвоенный этому показателю, в осеннем исследовании год назад составлял 2,49, весной этого года — 2,46, то на текущий момент финансисты оценили кризис финансовой системы уже на 2,29 балла. Это сводная оценка всех финансовых директоров. В отраслевом разрезе ухудшили свои оценки состояния дел в финансовой системе представители банков и финансовых компаний, а также компаний энергетики и добывающей промышленности. При этом банкиры поставили своему сектору наихудшую оценку за все два года, в течение которых проводится исследование — 2,77 балла. Начинали они два года назад с 2,38 балла.Основными драйверами развития бизнеса Deloitte называет политику оптимизации производственных затрат, увеличение денежного потока и повышенное внимание к ведению операционной деятельности. Однако с точки зрения финансовых директоров количество факторов, препятствующих восстановлению бизнеса, в 2016 году по-прежнему значительно превышает число драйверов, указано в исследовании.Ослабленная финансовая система — проблема, связанная прежде всего со снижением рентабельности этого бизнеса, но финансовый сектор помимо этого сталкивается с риском несоответствия правилам ЦБ, отмечает руководитель исследовательского центра Deloitte Лора Землянская. «​Беспокойство среди банкиров усиливается из-за затянувшихся восстановительных процессов на рынке, особенно на фоне остальных рынков. ЦБ продолжает лишать банки лицензий и ужесточает надзор», — говорит она.Опрошенные РБК участники банковского рынка подтверждают, что проблемы, накопившиеся в последние годы и вскрывшиеся сейчас, и ответные меры со стороны ЦБ усиливают опасения в отрасли. Прежде всего речь идет о низком качестве активов и о «крайне низком» доверии вкладчиков к банковской системе, говорит председатель правления СДМ-Банка Максим Солнцев. «В качестве примера можно привести ситуацию с банком «Пересвет» и Татфондбанком. Немного плохих слухов — и люди толпами выносят деньги, а запаса ликвидности у таких банков не хватает», — добавляет он. Накопленные проблемы с качеством активов в сочетании с низким уровнем доверия, по его словам, приводят к тому, что кредитные организации вынуждены заботиться не столько о прибыли, сколько о собственной дополнительной устойчивости. «В итоге банки вынуждены учитывать риски низкого доверия вкладчиков в целом, больше держать в ликвидных активах, меньше кредитовать, а значит, и меньше зарабатывать», — заключает Солнцев.По данным ЦБ, в январе—ноябре банки заработали 788 млрд руб. — почти втрое больше, чем за 11 месяцев прошлого года, хоть и меньше, чем прогнозирует ЦБ по итогам года (порядка 1 трлн руб.). Но, как заявлял в сентябре глава Сбербанка Герман Греф, вне зависимости от исполнения прогноза ЦБ банки в 2016 году заработают меньше, чем в докризисный период. ​Член совета директоров Бинбанка Олег Вьюгин указывает в числе основных факторов, снижающих рентабельность банковского бизнеса, недостаточный спрос и невысокое качество заемщиков. «Кредитные портфели не росли или росли незначительно, в зависимости от сегмента кредитования, так как банки по-прежнему высоко оценивают кредитный риск», — говорит он. За январь—ноябрь 2016 года российские банки, по данным ЦБ, снизили портфель кредитов предприятиям на 1,7%, а кредиты физическим лицам нарастили лишь на 1,2%. Опрошенные РБК банкиры не ожидают заметного роста кредитных портфелей банков и в 2017 году.