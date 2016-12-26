Безусловно, заядлый автомобилист точно оценит в качестве подарка автомобиль! Если дарить такие подарки возможности нет — можно обойтись скромными, но полезными подарками. Или бесполезными, но веселыми. AUTO.TUT.BY разбирался, чем обрадовать автомобилиста, а что окажется бесполезной тратой времени и денег.





Топ-5 полезных подарков для автолюбителя

С этими подарками вы не прогадаете. Пусть это и не будет основным презентом к Новому году, а скорее дополнением — автомобилисты такие девайсы оценят.

Буксировочный трос





Хороший трос лучше всего покупать в специализированном магазине для джипперов — там можно приобрести качественный товар.

По нагрузке всегда рассчитывайте на полуторную или двойную полную массу своего автомобиля. То есть если ваш авто весит 2 тонны, то трос нужен с нагрузкой 3,5−4 тонны. Специалисты советуют обращать внимание на материал, из которого изготовлен трос, но многие производители не утруждают себя указанием этой информации на товаре. Поэтому просто смотрите качество швов, толщину троса, металл крюков. Чем тяжелее крюк — тем лучше. В идеале он должен быть стальной кованый.

Цены варьируются от 30 рублей за сомнительного качества «веревочку» до 150 рублей и выше за продукцию с подтвержденным качеством.

Инвертор





Иметь на борту автомобиля стандартную розетку на 220 В порой не просто полезно, а необходимо. Подключить ноутбук, электроинструмент, чайник или даже автомобильный холодильник. Но при покупке стоит все хорошенько просчитать под свои нужны, ведь переплачивать за мощный инвертор нет смысла. Приборы мощностью до 300W работают через «прикуриватель» и обычно могут предложить только одну розетку. Дорогие приборы мощностью 800W и более предлагают уже две розетки и возможность подключать довольно мощные потребители.

В среднем хороший инвертор стоит 200−400 рублей.

Динамо-фонарик





Эти устройства продавцы зачастую называют «вечный фонарь», что недалеко от истины. Фонарик, который заряжается путем вращения встроенной динамо-машины. Вместо традиционных лампочек в таких фонарях используют светодиодные элементы, которые потребляют совсем немного энергии — интенсивного вращения рукоятки динамо-машины в течение пары минут должно хватить на целый час работы фонарика.

Цена варьируется в зависимости от размеров, дополнительных функций и производителя. Дешевые фонари стоят от 10 рублей, а на дорогие цена доходит до 130 рублей.

Автомобильный органайзер





Любой автовладелец будет благодарен за такой подарок, потому что отыскать водителя, который поддерживает в салоне и багажнике идеальный порядок — задача сложная. Автомобильный органайзер позволяет хранить всю мелочь в одном месте и быстро отыскать нужную вещь при необходимости.

Органайзер может быть выполнен виде сумки или складного ящика, для установки в багажнике или расположения на спинке кресла. Самые простые модели органайзеров стоят от 20 рублей, а цена дорогих моделей с широким «функционалом» могут стоить и больше 100 рублей.

Топ-5 автомобильных девайсов: иногда веселых, но бесполезных

Это как раз тот случай, когда подарки будут вроде бы и нужными, иногда забавными, но на практике совсем бесполезными. Но на то это и Новый год.

FM-трансмиттер





С одной стороны, шутка удобная для тех автомобилей, стереосистемы которых не умеют читать формат MP3. Хранить коллекцию музыки на одной маленькой флешке гораздо удобнее, а соединить устаревшую магнитолу с «флешкой» помогает как раз FM-трансмиттер, связываясь с головным устройством посредством радио-сигнала.

Сам трансмиттер вставляется в стандартное гнездо прикуривателя. Однако этот девайс вряд ли удовлетворит ухо настоящего меломана и даже слушателя средней руки. Качество сигнала зачастую оставляет желать лучшего, равно как и качество звука. Цены варьируются от 22 до 140 рублей в зависимости от функциональности и марки.

Синяя мигалка на крышу





Более бесполезного подарка невозможно придумать. К тому же это еще и незаконно. Зато какое живое описание этого чудо-приспособления от продавца:

«Синяя мигалка на машину дает своему владельцу возможность привлечь максимум внимания к своей персоне! Крутая и яркая, она станет вашей фишкой! Милицейская мигалка на авто дополнит транспортное средство. Работает устройство от автомобильного прикуривателя, занимает минимум места и вызывает массу эмоций, как у водителя, так и окружающих его людей. Синяя мигалка милиции даже в утреннюю поездку на работу внесет свою изюминку. Поспешите купить синюю мигалку на машину и станьте настоящим героем дорог!», — призывает на сайте продавец. В чем мы точно не сомневаемся, так это в том, что «мигалка вызовет массу эмоций» — особенно у сотрудников ГАИ.

Впрочем, если баловаться с мигалкой в гараже, то никто за это не оштрафует. Стоит такое удовольствие от 40 рублей.

Экономайзер топлива





В то время, как мировые автопроизводители тратят миллионы долларов, пытаясь усовершенствовать свои конструкции ДВС и добиваясь снижения расхода топлива на 5−10%, вы бесконечно верите, что магнитик на топливопроводе способен изменить молекулярную структуру топлива? Или конденсатор, включенный в гнездо прикуривателя, может снизить расход топлива на 48%? Тогда хотя бы не дарите эти чудо-изобретения друзьям-автомобилистам.

Чудо-конденсатор стоит всего от 5 рублей при обещанной экономии топлива не менее 20%! Магнитный экономитель предлагается по цене от 26 рублей. В Новый год, говорят, сбываются чудеса. Но не такие же!

Дешевый алкотестер





Выпить и безнаказанно сесть за руль — голубая мечта определенной категории водителей. Алкотестер не умеет говорить «Тебе уже хватит!». Но с этим устройством можно быть относительно уверенным в том, можно тебе за руль или все-таки стоит подождать. Как подарок — алкотестер хорош. Но есть риск поддаться искушению и купить дешевую модель. И вот здесь начинается самое опасное: дешевые модели не способны точно измерить уровень содержания паров этанола в выдыхаемом воздухе.

От себя можем посоветовать только одно — если уже есть такая необходимость «продуваться» перед посадкой за руль, то необходимо выбирать прибор не с полупроводниковым сенсором, а электрохимическим. На таких сенсорах делаются профессиональные приборы, в том числе те, что используются в ГАИ. Стоят они немало — 700 рублей и даже больше.

Антисон





Единственный правильный «антисон» для водителя — это нормальный здоровый сон. Причем не за рулем. Дешевые приборы «антисон» основаны на чисто физическом принципе работы — цепляются за ухо и издают сигнал в том случае, если голова водителя наклонилась вниз. Однако засыпают за рулем и без наклона головы, и даже с открытыми глазами. А понадеявшись на прибор, водитель может пропустить тот момент, когда уже давно было пора сворачивать на обочину. Так что к безопасности такие штуки имеют весьма посредственное отношение.

Стоит подобное устройство от 4 до 97 рублей.