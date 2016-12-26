По случаю ухода Бобби Браун, основательницы бренда Bobbi Brown, из собственной компании, вспоминаем про других женщин, которые перевернули мир красоты и заработали миллионы.



Джуди Смит и Кэти Пирс на ежегодном конкурсе косметологов в Сан-Франциско, апрель 1964 года

Бобби Браун родилась в Чикаго в 1957-м, профессию театрального гримера получила в Бостоне, а в 1980-м переехала в Нью-Йорк, где начала карьеру визажиста. Палетки теней и оттенки помад, которые предлагала тогда индустрия красоты, быстро привели ее в недоумение: восьмидесятые были временем боевого раскраса на женском лице: ярко-голубые, сиреневые, изумрудные тени, бордовые, розовые, алые помады с контрастным контуром — естественность была не в чести. Бобби Браун как визажист хотела совсем другого: она пыталась создавать натуральный макияж, ей хотелось подчеркивать черты лица, чтобы оно выглядело здоровым, а не раскрашенным.

Она быстро пришла к тому, что натуральные оттенки теней ей придется создавать самой — путем смешивания готовых.



Бобби Браун на презентации коллекции Чарльза Нолана в Нью-Йорке, 2006 год

В 1988-м в магазине фирмы Kiehl's Бобби Браун встретила профессионального химика и пожаловалась ему на то, что не может найти помаду, которую хочет — мягкую, стойкую, без сильного запаха, а главное, оттенка, приближенного к натуральному цвету губ. Уже в 1991-м при помощи того самого химика она выпустила собственную линию помад 10 оттенков — они продавались в магазине Bergdorf Goodman. Помады были натуральных оттенков — «Никакой фуксии или кислотно-оранжевого, просто цвета, которые можно носить и которые не выглядят так, будто они кричат, когда женщина входит в помещение», — говорила она в интервью изданию Inc. в 2007 году. В 1995 году успешную компанию купила корпорация Estée Lauder, однако вплоть до 2016 года Бобби Браун оставалась у руля компании. Сейчас, когда бренду Bobbi Brown исполняется 25 лет, его основательница уходит — «чтобы начать новую главу».

Бобби Браун — одна из немногих женщин — основательниц культовых косметических брендов. Ее компания — одна из самых молодых. Кто же был до нее?

Элена Рубинштейн

Бренд Helena Rubinstein



Элена Рубинштейн в платье модельера Поля Пуаре, 1926 год

«Нет некрасивых женщин, есть только ленивые» — эта фраза впервые была произнесена пионером мира красоты и создательницей одноименной марки косметики Helena Rubinstein. Урожденная Хая Рубинштейн родилась в Кракове (Польша) 25 декабря 1872 года. Мать девочки всегда говорила ей, что их призвание — нести в мир красоту и любовь. Также она сама делала домашний крем для лица. Старшая из восьми дочерей, Хая помогала отцу с ведением бухгалтерского учета. Ее отец, оценивший высокий уровень интеллекта девушки, отправил ее учиться на врача.

Медицина не привлекала будущую бизнесвумен, хотя работа в лаборатории ей несомненно нравилась.

Из-за конфликта с отцом она переехала из родной Польши к своему дяде в Сидней, Австралию.

Австралийки были поражены не столько красотой девушки, сколько великолепием ее кожи и пытались узнать ее секреты красоты. Именно в этот момент девушка, работавшая в дядиной бакалее, задумалась о первом бизнес-плане. Привезенные из Польши домашние кремы быстро раскупили местные жительницы, и Элена решила воссоздать формулу материнского крема. Скоро она уже стала владелицей своего магазина в Мельбурне, а в 1905-м отправилась в Европу на поиски новых рецептов красоты. В Мельбурн она перевезла сестру и доктора Якоба Ликуски, создавшего первую формулу «волшебного» крема.

Элена Рубинштейн стала основательницей первого салона красоты в мире. Она не только собирала и привозила различные косметические ритуалы со всех концов света, но и сама проводила их, в первую очередь испытывая процедуры на себе. В 1908-м она открыла первый салон Helena Rubinstein's Salon de Beauté Valaze в Лондоне, а позднее купила салон в Париже, сделав управляющей еще одну сестру.

Именно в Великобритании она поняла, что тип кожи англичанок сильно отличается от австралийского, и впервые классифицировала и адаптировала косметику под три разных типа кожи.

В 1918-м она открыла салон в Нью-Йорке. Марка быстро покорила Штаты, когда были открыты салоны в Сан-Франциско, Бостоне, Филадельфии, Чикаго и Торонто.

1920 год застал Рубинштейн в Голливуде, где она обучала молодых актрис грамотно наносить макияж. В Нью-Йорке у нее разгорелся конфликт с другими популярными марками — Элизабет Арден и основателем бренда Revlon Чарльзом Ревлоном. В 1928 году ее марка была продана компании Lehman Brothers. Позже Элена за меньшую стоимость перекупила ее обратно, поскольку из-за смены руководства бренд понес ощутимые убытки и стал нерентабелен. В 1934 году компания совершила еще один крупный прорыв, впервые выпустив на рынок крем на основе гормонов, замедляющий старение кожи.

Элена Рубинштейн скончалась в Нью-Йорке 1 апреля 1965 года в возрасте 94 лет. Марка Helena Rubinstein по сей день является одной из самых востребованных на рынке косметической продукции — сейчас она принадлежит корпорации L'Oreal.

Элизабет Арден

Бренд Elizabeth Arden



Элизабет Арден и актриса Айрин Данн на мероприятии Республиканской партии в Сан-Франциско, 1956 год

Элизабет Арден, урожденная Флоренс Найтингейл Грэм, была одной из первых женщин, сумевших создать собственную бьюти-империю. Она родилась в 1878 году в Онтарио, в Канаде, в семье эмигрантов из Великобритании. В юности переехала к старшему брату в Нью-Йорк, там некоторое время проработала бухгалтером в фармацевтической компании, свободное время посвящая себя работе в лаборатории, изучая средства для ухода за кожей. Потом поработала с Эленор Адер, которую мы сейчас назвали бы косметологом, но такой профессии на рубеже XIX и XX веков не было, в 1909 году попробовала запустить совместный бизнес со специалистом по уходу за собой Элизабет Хаббард, но вместе у них ничего не получилось. В 1910 году Флоренс Найтингейл Грэм стала единственной владелицей салона.

От вывески осталось имя Элизабет — это было дешевле, чем полностью менять название. Арден – это название фермы, находившейся неподалеку.

Так появился в 1910 году салон красоты под названием Elizabeth Arden со знаменитой красной дверью.

В 1912 году Элизабет Арден побывала в Париже, где научилась косметологическим практикам и массажу для лица, откуда вернулась с коллекцией изобретенных ею помад и румян. Уже в 1915-м Элизабет Арден начала выходить на международный рынок, в 1929 году у нее было 150 салонов в США и Европе, а в 1934-м открыла первый настоящий спа-салон в США.

С самого начала Элизабет Арден продвигала одну простую идею – настоящая леди должна ухаживать за собой и просто обязана пользоваться декоративной косметикой. В начале прошлого века это была революция — тогда макияж был уделом дам полусвета, — но с появлением салонов красоты для приличных женщин, где их учили сочетать между собой цвета румян и помады.

Со своей главной соперницей Эленой Рубинштейн Элизабет Арден примирилась только незадолго до смерти. Элизабет Арден умерла на год позже, чем Элена.

На ее похороны пришла Эсте Лаудер — вся в черном, сверкая бриллиантами. Сплетники говорили, что всю церемонию она улыбалась.

Эсте Лаудер

Бренд Estée Lauder



Эсте Лаудер и ее супруг Джозеф в Нью-Йорке, 1972 год

В 1998 году журнал Time включил главу на тот момент уже крупной корпорации Estée Lauder Companies в список 20 самых влиятельных предпринимателей XX века: Эсте Лаудер, дочь еврейских эмигрантов из Венгрии, была в нем единственной женщиной. Она начинала карьеру, помогая своему дяде-химику в его компании, занимавшейся производством кремов, лосьонов, помад и духов. Именно там она влюбилась в индустрию красоты и сама научилась ухаживать за собой. Едва окончив школу, она занялась предпринимательской деятельностью: одному из дядиных кремов дала название Super Rich All-Purpose Cream и стала продавать его подругам. Дальше — больше: дядин Six-In-One Cold Cream она успешно предлагала салонам красоты и специализированным магазинам.

Она быстро проявила себя как блистательный бренд-менеджер, маркетолог, рекламный агент и менеджер по продажам. Слов таких тогда не было, а Эсте Лаудер — была.

Однажды Эсте пришла, как обычно, выбеливать волосы в салон House of Ash Blondes, и когда хозяйка салона сделала комплимент ее прекрасной коже, Эсте тут же нашлась и рассказала о волшебном дядином креме, а после вернулась с баночкой и наглядно продемонстрировала его свойства. Она быстро получила разрешение торговать косметикой в этом салоне. В 1946 году Эсте Лаудер вместе с мужем Джозефом основала компанию — они выпускали лосьоны, очищающие масла, кремы. В 1948 году открыла первый магазин в универмаге Saks Fifth Avenue в Нью-Йорке.

В 1953 году она выпустила первые духи Youth Dew вместе с маслом для тела — и американки сразу стали пользоваться ими, хотя до этого у них были французские. Список достижений Эсте Лаудер можно продолжать бесконечно, так что закончим: сегодня компания остается семейной и владеет несколькими десятками брендов, среди которых Tom Ford, Clinique, Darphin, Jo Malone London и другие крупные и уважаемые производители косметики.

Анита Роддик

Бренд The Body Shop



Основательница Body Shop Анита Роддик и вокалистка рок-группы The Pretenders Крисси Хайнд во время демонстрации против тестирования косметики на животных, 1996 год

Анита Роддик родилась в небольшом приморском городке на юге Великобритании. В школе она была аутсайдером, потому что итальянских иммигрантов в Литлхемптоне не любили. Анита начинала свою карьеру как учитель английского языка, практикуясь в разных странах, но вскоре вышла замуж за шотландского путешественника Гордона Роддика, который вдохновил ее на создание собственного бизнеса.

История The Body Shop началась в 1976 году, когда идея создания уходовой косметики для себя и своих дочерей переросла в открытие собственного магазина.

Ставший визитной карточкой марки зеленый — единственный цвет, который смогла найти Анита, чтобы перекрасить сырые заплесневелые стены своего первого магазина.

У нее не было никакого опыта в сфере бизнеса и больших денег, но такие непростые условия породили креативный подход к своему делу.

В основу концепции The Body Shop легли ритуалы по уходу за телом из разных стран мира, о которых Анита узнавала во время своих путешествий. Отличительной чертой компании стал призыв к бережному и экономному отношению ко всему, что нас окружает. Зачем выкидывать контейнер, если можно его пополнить? И зачем покупать больше, чем ты можешь использовать? Продукция расфасовывалась в контейнеры и склянки разного размера, которые перерабатывались, насколько это возможно. Спустя десять лет после открытия первого магазина, благодаря сотрудничеству с Greenpeace сеть постепенно распространилась по всему миру. Сейчас компании принадлежит свыше 2600 магазинов, каждый из которых соблюдает заложенные Анитой Роддик традиции.

Джин и Джейн Форд

Бренд Benefit Cosmetics



Основательницы Benefit Cosmethics Джин и Джейн Форд, 1976 год

Сестры-близнецы Джин и Джейн Форд после окончания колледжа в Индиане приехали в Нью-Йорк в надежде стать востребованными моделями. Получая отказ за отказом, они едва сводили концы с концами: доход приносили лишь мелкие подработки. Первым прорывом в карьере сестер стала серия рекламных роликов шариков для ванн Calgon с их участием.

Накопив достаточно денег, Джин и Джейн переехали в Сан-Франциско, чтобы открыть собственный бизнес.

Дальнейший путь развития их карьеры решил жребий. В 1976 году в одном из районов Сан-Франциско открылся крошечный магазин косметики под названием The Face Place (нынешнее название появилось лишь в 1990 году). Все средства новоиспеченной марки были нацелены на то, чтобы скрыть недостатки, которые обычно становятся причиной появления женских комплексов, и подчеркнуть естественную красоту. Такая концепция вкупе с очаровательным дизайном заполучила ошеломляющий успех, который не иссякает и по сей день.