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Помидор плюс креветки: легкая закуска для новогоднего стола

27.12.2016 07:12 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Для новогоднего фуршета Sputnik предлагает выбрать этот несложный рецепт фаршированных помидоров черри. Сочетание свежего помидора со сливочным сыром и мясом креветок — легкая закуска для праздничного стола.

Нам понадобится:

  • 20 помидоров черри
  • 20 королевских креветок
  • 200 г сливочного сыра
  • 2 столовые ложки подсолнечного масла
  • чеснок
  • соль, специи по вкусу
  • зелень укропа или петрушки
Помидор плюс креветки: легкая закуска для новогоднего стола
© Sputnik / Людмила Янковская
Помидоры черри, фаршированные сливочным сыром и креветками

Сначала приготовим креветки. В принципе, креветки можно просто отварить в подсоленной воде и дать стечь лишней жидкости, а можно обжарить. Для этого в сковороду выливаем подсолнечное масло, добавляем перец или другие специи по вкусу, чеснок, нарезанный дольками, и обжариваем слегка. Затем кладем в сковороду креветки и обжариваем с двух сторон по 2 минуты.

Помидор плюс креветки: легкая закуска для новогоднего стола
© Sputnik / Людмила Янковская
Помидоры черри, фаршированные сливочным сыром и креветками

Теперь займемся помидорами. Черри моем и обсушиваем бумажными полотенцами. Отрезаем у каждой помидорки верхушку и аккуратно удаляем мякоть с помощью чайной ложки.

Помидор плюс креветки: легкая закуска для новогоднего стола
© Sputnik / Людмила Янковская
Помидоры черри, фаршированные сливочным сыром и креветками

Обжаренные креветки выкладываем на бумажное полотенце, чтобы устранить лишний жир. Помидоры внутри слегка подсаливаем, переворачиваем на бумажном полотенце, чтобы стек лишний сок.

Помидор плюс креветки: легкая закуска для новогоднего стола
© Sputnik / Людмила Янковская
Помидоры черри, фаршированные сливочным сыром и креветками

Займемся начинкой помидоров. Сливочный сыр в упаковке хорошенько перемешиваем до однородности массы и выкладываем в кондитерский шприц. Начиняем помидоры, это удобно делать также с помощью кондитерского мешка или полиэтиленового пакета с отрезанным кончиком. Помидоры заполняем сыром на две трети объема, нам еще нужно будет поместить внутрь креветки.

Помидор плюс креветки: легкая закуска для новогоднего стола
© Sputnik / Людмила Янковская
Помидоры черри, фаршированные сливочным сыром и креветками

Креветки очищаем от излишков панциря, оставляем только хвостик для красоты. Вставляем креветки в сыр, и все. Закуска готова!

Помидор плюс креветки: легкая закуска для новогоднего стола
© Sputnik / Людмила Янковская
Помидоры черри, фаршированные сливочным сыром и креветками

Украшаем каждую помидорку веточкой зеленого укропа или петрушки. Вместо классического сливочного сыра можно использовать мягкую брынзу, сыр Фета или творожную массу. В начинку можно добавлять измельченный чеснок, специи и мелко рубленую зелень — все на ваш вкус.

Помидор плюс креветки: легкая закуска для новогоднего стола
© Sputnik / Людмила Янковская
Помидоры черри, фаршированные сливочным сыром и креветками

Приятного аппетита!

 
 
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Фаршированные черри - прекрасная закуска для любого праздника или торжества.

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