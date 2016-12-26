Для новогоднего фуршета Sputnik предлагает выбрать этот несложный рецепт фаршированных помидоров черри. Сочетание свежего помидора со сливочным сыром и мясом креветок — легкая закуска для праздничного стола.

Нам понадобится:

20 помидоров черри

20 королевских креветок

200 г сливочного сыра

2 столовые ложки подсолнечного масла

чеснок

соль, специи по вкусу

зелень укропа или петрушки



© Sputnik / Людмила Янковская Помидоры черри, фаршированные сливочным сыром и креветками

Сначала приготовим креветки. В принципе, креветки можно просто отварить в подсоленной воде и дать стечь лишней жидкости, а можно обжарить. Для этого в сковороду выливаем подсолнечное масло, добавляем перец или другие специи по вкусу, чеснок, нарезанный дольками, и обжариваем слегка. Затем кладем в сковороду креветки и обжариваем с двух сторон по 2 минуты.



© Sputnik / Людмила Янковская Помидоры черри, фаршированные сливочным сыром и креветками

Теперь займемся помидорами. Черри моем и обсушиваем бумажными полотенцами. Отрезаем у каждой помидорки верхушку и аккуратно удаляем мякоть с помощью чайной ложки.



© Sputnik / Людмила Янковская Помидоры черри, фаршированные сливочным сыром и креветками

Обжаренные креветки выкладываем на бумажное полотенце, чтобы устранить лишний жир. Помидоры внутри слегка подсаливаем, переворачиваем на бумажном полотенце, чтобы стек лишний сок.



© Sputnik / Людмила Янковская Помидоры черри, фаршированные сливочным сыром и креветками

Займемся начинкой помидоров. Сливочный сыр в упаковке хорошенько перемешиваем до однородности массы и выкладываем в кондитерский шприц. Начиняем помидоры, это удобно делать также с помощью кондитерского мешка или полиэтиленового пакета с отрезанным кончиком. Помидоры заполняем сыром на две трети объема, нам еще нужно будет поместить внутрь креветки.



© Sputnik / Людмила Янковская Помидоры черри, фаршированные сливочным сыром и креветками

Креветки очищаем от излишков панциря, оставляем только хвостик для красоты. Вставляем креветки в сыр, и все. Закуска готова!



© Sputnik / Людмила Янковская Помидоры черри, фаршированные сливочным сыром и креветками

Украшаем каждую помидорку веточкой зеленого укропа или петрушки. Вместо классического сливочного сыра можно использовать мягкую брынзу, сыр Фета или творожную массу. В начинку можно добавлять измельченный чеснок, специи и мелко рубленую зелень — все на ваш вкус.



© Sputnik / Людмила Янковская Помидоры черри, фаршированные сливочным сыром и креветками

Приятного аппетита!