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Помидор плюс креветки: легкая закуска для новогоднего стола
27.12.2016 07:12 — Разное | Sputnik Беларусь
Для новогоднего фуршета Sputnik предлагает выбрать этот несложный рецепт фаршированных помидоров черри. Сочетание свежего помидора со сливочным сыром и мясом креветок — легкая закуска для праздничного стола.
Нам понадобится:
© Sputnik / Людмила Янковская
Помидоры черри, фаршированные сливочным сыром и креветками
Сначала приготовим креветки. В принципе, креветки можно просто отварить в подсоленной воде и дать стечь лишней жидкости, а можно обжарить. Для этого в сковороду выливаем подсолнечное масло, добавляем перец или другие специи по вкусу, чеснок, нарезанный дольками, и обжариваем слегка. Затем кладем в сковороду креветки и обжариваем с двух сторон по 2 минуты.
© Sputnik / Людмила Янковская
Помидоры черри, фаршированные сливочным сыром и креветками
Теперь займемся помидорами. Черри моем и обсушиваем бумажными полотенцами. Отрезаем у каждой помидорки верхушку и аккуратно удаляем мякоть с помощью чайной ложки.
© Sputnik / Людмила Янковская
Помидоры черри, фаршированные сливочным сыром и креветками
Обжаренные креветки выкладываем на бумажное полотенце, чтобы устранить лишний жир. Помидоры внутри слегка подсаливаем, переворачиваем на бумажном полотенце, чтобы стек лишний сок.
© Sputnik / Людмила Янковская
Помидоры черри, фаршированные сливочным сыром и креветками
Займемся начинкой помидоров. Сливочный сыр в упаковке хорошенько перемешиваем до однородности массы и выкладываем в кондитерский шприц. Начиняем помидоры, это удобно делать также с помощью кондитерского мешка или полиэтиленового пакета с отрезанным кончиком. Помидоры заполняем сыром на две трети объема, нам еще нужно будет поместить внутрь креветки.
© Sputnik / Людмила Янковская
Помидоры черри, фаршированные сливочным сыром и креветками
Креветки очищаем от излишков панциря, оставляем только хвостик для красоты. Вставляем креветки в сыр, и все. Закуска готова!
© Sputnik / Людмила Янковская
Помидоры черри, фаршированные сливочным сыром и креветками
Украшаем каждую помидорку веточкой зеленого укропа или петрушки. Вместо классического сливочного сыра можно использовать мягкую брынзу, сыр Фета или творожную массу. В начинку можно добавлять измельченный чеснок, специи и мелко рубленую зелень — все на ваш вкус.
© Sputnik / Людмила Янковская
Помидоры черри, фаршированные сливочным сыром и креветками
Приятного аппетита!
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Фаршированные черри - прекрасная закуска для любого праздника или торжества.
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