Белорусы часто жаловались, что пользоваться ЕРИП очень сложно — не всякую услугу удавалось быстро найти в «дереве платежей». На прошлой неделе компания запустила новшество, которое должно упростить жизнь обладателям карточек. FINANCE.TUT.BY разбирался, как это работает.

1. Что же именно изменилось в ЕРИП?

Поначалу в ЕРИП была только «коммуналка», потом к ней прибавились оплата мобильного и интернета, услуги страховая, кредиты, налоги, интернет-магазины… В итоге, сейчас в системе можно оплатить больше 56 тысяч услуг и список постоянно растет. Но чем больше возможностей, тем больше времени тратят пользователи на поиск нужной услуги. И если с постоянными платежами вопрос решался с помощью номера плательщика (по нему можно было найти предыдущие оплаты), то с разовыми платежами постоянно возникали вопросы .

— Чтобы упростить поиск и дать возможность сохранить свои персональные данные плательщика в конфиденциальности, 20 декабря была введена возможность поиска услуги по коду в дереве ЕРИП, — пояснили в компании.

Теперь плательщик может сразу узнать код услуги у организации, в пользу которой он собирается провести платеж и ничего искать уже не нужно.

Кстати, подойдет новая опция и тем, кто оплачивает услуги в публичных местах (например, с компьютера в отеле или в офисе): там тоже можно будет пользоваться кодами, а не «светить» свой личный номер плательщика с информацией о личных платежах. Номер плательщика в ЕРИП не является обязательным реквизитом для совершения платежа!

2. У всех ли услуг есть код в ЕРИП?

Да, каждая услуга в дереве имеет свой уникальный код, который присваивается при подключении провайдера данной услуги к ЕРИП.

— Информацию о коде услуги можно получить у организации, в пользу которой совершается платеж, а также на сайте raschet.by, — уточнили в НИКФО «ЕРИП».

3. Так как же теперь платить за коммуналку и прочие услуги?

При оплате через ЕРИП можно использовать два способа:

привычный выбор по дереву услуг;





поиск и оплата по коду услуги. Для этого в корне дерева на первом месте расположена папка «Оплата в ЕРИП по коду услуги».





Поиск по коду услуги — это новый дополнительный функционал, а как платить сейчас, каждый выбирает сам.

4. Что поменяется для пользователей так называемых «сохраненных платежей» в интернет-банкинге?

Нет, все останется как было и сохраненные платежи не исчезнут. Перенастраивать ничего не нужно.

5. Зачем нужен номер плательщика в ЕРИП и чем он отличается платежей в интернет-банкинге?

Кроме оплаты по коду услуги, в ЕРИП остается и такая удобная опция как номер плательщика. Он помогает сформировать собственную корзину платежей и не вводить все счета и договора каждый раз заново.

Корзина платежей по номеру плательщика в ЕРИП более универсальная, чем аналогичная в любом интернет-банкинге — к ней можно привязать все финансовые обязательства, совершать оплаты в ЛЮБОМ банке и посредством любого устройства совершения платежа. Зайти в «корзину платежей ЕРИП» даже можно при оплате наличными денежными средствами в кассах банков, в платежно-справочных терминалах, отделениях почтовой связи.

Как сформировать свою корзину платежей с помощью Номера плательщика:

Проведите одну оплату любой услуги, которую вы периодически оплачиваете.

Получите чек с указанием номера плательщика в ЕРИП

Войдите в систему еще раз под полученным номером плательщика и сохраните информацию по всем лицевым счетам и договорам, которые вы планируете оплачивать с определенной периодичностью. Система запомнила ваши предыдущие операции

При выборе услуги из «корзины», плательщику загружается вся текущая информация по платежу, необходимо только проверить данные и произвести оплату.