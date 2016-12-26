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Что изменилось в ЕРИП и как теперь платить за услуги? Простые вопросы и ответы
Белорусы часто жаловались, что пользоваться ЕРИП очень сложно — не всякую услугу удавалось быстро найти в «дереве платежей». На прошлой неделе компания запустила новшество, которое должно упростить жизнь обладателям карточек. FINANCE.TUT.BY разбирался, как это работает.
1. Что же именно изменилось в ЕРИП?
Поначалу в ЕРИП была только «коммуналка», потом к ней прибавились оплата мобильного и интернета, услуги страховая, кредиты, налоги, интернет-магазины… В итоге, сейчас в системе можно оплатить больше 56 тысяч услуг и список постоянно растет. Но чем больше возможностей, тем больше времени тратят пользователи на поиск нужной услуги. И если с постоянными платежами вопрос решался с помощью номера плательщика (по нему можно было найти предыдущие оплаты), то с разовыми платежами постоянно
— Чтобы упростить поиск и дать возможность сохранить свои персональные данные плательщика в конфиденциальности, 20 декабря
Теперь плательщик может сразу узнать код услуги у организации, в пользу которой он собирается провести платеж и ничего искать уже не нужно.
Кстати, подойдет новая опция и тем, кто оплачивает услуги в публичных местах (например, с компьютера в отеле или в офисе): там тоже можно будет пользоваться кодами, а не «светить» свой личный номер плательщика с информацией о личных платежах. Номер плательщика в ЕРИП не является обязательным реквизитом для совершения платежа!
2. У всех ли услуг есть код в ЕРИП?
Да, каждая услуга в дереве имеет свой уникальный код, который присваивается при подключении провайдера данной услуги к ЕРИП.
— Информацию о коде услуги можно получить у организации, в пользу которой совершается платеж, а также на сайте raschet.by, — уточнили в НИКФО «ЕРИП».
3. Так как же теперь платить за коммуналку и прочие услуги?
При оплате через ЕРИП можно использовать два способа:
4. Что поменяется для пользователей так называемых «сохраненных платежей» в интернет-банкинге?
Нет, все останется как было и сохраненные платежи не исчезнут. Перенастраивать ничего не нужно.
5. Зачем нужен номер плательщика в ЕРИП и чем он отличается платежей в интернет-банкинге?
Кроме оплаты по коду услуги, в ЕРИП остается и такая удобная опция как номер плательщика. Он помогает сформировать собственную корзину платежей и не вводить все счета и договора каждый раз заново.
Корзина платежей по номеру плательщика в ЕРИП более универсальная, чем аналогичная в любом интернет-банкинге — к ней можно привязать все финансовые обязательства, совершать оплаты в ЛЮБОМ банке и посредством любого устройства совершения платежа. Зайти в «корзину платежей ЕРИП» даже можно при оплате наличными денежными средствами в кассах банков, в платежно-справочных терминалах, отделениях почтовой связи.
Как сформировать свою корзину платежей с помощью Номера плательщика:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
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С 20 декабря услуги в ЕРИП можно оплачивать по коду. То есть, можно обойтись без номера плательщика и все найти! FINANCE.TUT.BY разбирался, что изменилось в системе платежей...
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