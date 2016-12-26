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Армянский футболист "Манчестер Юнайтед" забил шедевральный гол "ударом скорпиона"

27.12.2016 08:55 — Разное | Tut.by  
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Армянский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян в матче 18-го тура английской премьер-лиги забил шедевральный гол «ударом скорпиона» — после подачи Златана Ибрагимовича с правого фланга Мхитарян в падении пяткой переправил мяч в сетку ворот «Сандерленда».

Видео: Goals Football

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Правда, есть подозрения, что Мхитарян в момент передачи от Ибрагимовича находился в офсайде. Однако судьи гол засчитали.

Сам Мхитарян назвал этот гол лучшим в жизни.

— Это лучший гол в моей жизни. Сразу после удара посмотрел на бокового судью, он не поднял флажок, поэтому я начал праздновать. После прострела Златана ожидал, что мяч окажется передо мной, а не сзади. Но поскольку он оказался сзади, не оставалось ничего другого, кроме как пробить пяткой, и я сделал это", — рассказал Мхитарян официальному сайту «МЮ».


Фото: Reuters


 

«Манчестер Юнайтед» — «Сандерленд» — 3:1

Голы: 1:0 — Блинд (39), 2:0 — Ибрагимович (82), 3:0 — Мхитарян (86), 3:1 — Борини (90+1).

Для «Манчестер Юнайтед» победа стала четвертой кряду. С 33 очками в 18 матчах манкунианцы располагаются на 6-й строке в турнирной таблице премьер-лиги.

 
 
Ссылка на источник 55
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Армянский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян в матче 18-го тура английской премьер-лиги забил шедевральный гол "ударом скорпиона" - после подачи...

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