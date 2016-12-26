Последние полгода голливудский актер Джонни Депп пытается продать поместье во Франции, дом в Венеции и пять пентхаусов в Лос-Анджелесе. Чтобы дело ускорилось, актер начал снижать цены на недвижимость, сообщает американский онлайн-журнал об элитной недвижимости Mansion Global. Как стало известно изданию, Депп решил сделать покупателю скидку в размере $ 16 млн на поместье в коммуне Ле-План-де-ла-Тур на юго-востоке Франции. В середине года актер продавал имение площадью 15 га за $ 55 млн, но сейчас решил уменьшить стоимость почти на треть — до $ 39 млн, утверждает Mansion Global.





Продажей виллы Деппа во Франции занимается агентство Christie’s International Real Estate. На сайте компании не указана цена поместья. В доме, который находится в 16 км от знаменитого курорта Сен-Тропе, 15 спален и 14 ванных комнат, говорится в описании объекта на сайте Christie’s. Площадь жилой части имения составляет 1,2 тыс. кв. м: сюда входит главный корпус, шесть гостевых коттеджей, ресторан и бар. В основном здании обустроена студия для рисования и тренажерный зал. На территории поместья функционируют два бассейна, у большего из которых разбит песчаный пляж; рядом произрастают 300-летние дубы, указывает Christie’s.





Джонни Депп приобрел поместье в Ле-План-де-ла-Туре в 2001 году — актер жил здесь со своей гражданской женой Ванессой Паради и двумя детьми. За это время Депп потратил $ 10,4 млн на ремонт и декорирование виллы, утверждает Mansion Global. Имение представляет собой бывшую деревню с жилыми домами и церковью — в XIX веке здесь находилось обычное крестьянское поселение, но затем местность пришла в запустение, пишет Wall Street Journal. Депп восстановил заброшенные здания, а церковь превратил в домик для гостей.





В первый раз актер попытался продать имение в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег в июне 2015 года за $ 26 млн. С тех пор цена неоднократно менялась, однако Джонни Депп так и не смог найти покупателя. Одновременно актер выставил на продажу четырехэтажный дворец XVII века Palazzo Donà Sanguiantoffetti в Венеции за € 9,8 млн, пишет The Local. Американец купил этот дом в 2010 году за € 9 млн после того, как провел в Венеции много времени на съемках фильма «Турист», говорится в статье. По сведениям итальянского издания Affari Italiani, площадь дворца в центре города составляет 700 кв. м.





Параллельно Джонни Депп пытается продать пять сочлененных пентхаусов в жилом комплексе Eastern Columbia Lofts в Лос-Анджелесе, США. Актер приобрел их в 2007—2008 годах за $ 7,2 млн, а в сентябре 2016-го выставил на продажу по цене $ 12,78 млн, утверждает Wall Street Journal. У Деппа не получилось продать все пентхаусы одним лотом, после чего он согласился на реализацию по частям — к настоящему моменту актер смог продать одну из квартир, выяснили журналисты Mansion Global.