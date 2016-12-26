Новый год принято отмечать шумно и с размахом — собраться большой, дружной компанией и устроить настоящее веселье. Но в маленькой квартире едва ли можно развернуться, а чтобы приготовить праздничный ужин на всех придется потратить уйму времени и сил. Не легче ли избавиться от хлопот и встретить Новый год в уютном месте? Команда проекта TAM.BY предлагает подборку столичных ресторанов, работающих в новогоднюю ночь и готовых принять большие компании от 20 человек.

Ресторан « Лавский »





Адрес: ул. Кирилла и Мефодия, 6 Время работы в новогоднюю ночь: до 5 утра Стоимость на 1 человека: 120 бел. руб. Для детей до 6 лет — бесплатно, от 6 до 14 лет — скидка 50%.

Ресторан «Лавский» — часть гостиничного комплекса «Монастырский». Расположенное в бывшем мужском монастыре бернардинцев, заведение оформлено в сдержанном средневековом стиле, что подчеркивают кованые люстры, отделка стен и потолка, а также массивная мебель.

В меню — традиционные белорусские кушанья, приготовленные по старинным рецептам. Помимо всем знакомых блюд встречаются и эксклюзивные. Например, кролик с клецками «По-гусарски» или утка в горшочке «По-краковски». Для людей более консервативных вкусов есть и классические, всем известные европейские варианты.

О новогодней ночи

Ресторан «Лавский» дает возможность бронировать столики на новогоднюю ночь. В стоимость входит развлекательное шоу, которое начнется в 22:00.

В программе вечера: танцевальные номера, представление фокусника, диджей-сеты, розыгрыши и подарки.

В дополнение будет работать фотозона с камином у входа в обеденный зал, а для самых маленьких оборудуют детскую комнату. Также гостям праздника «Лавский» предоставит скидку в 50% на аренду номера в гостиничном комплексе «Монастырский».

Ресторан « Голливуд »





Адрес: ул. Платонова, 12Б Время работы в новогоднюю ночь: до 9 утра Стоимость на 1 человека: 150 бел. руб.

«Голливуд» — ресторан, основной темой которого стала светская жизнь американского кинематографа. Главная особенность заведения — это его «вечные гости» — восковые фигуры мировых знаменитостей: Аль Пачино, Мерлин Монро, Тома Круза и многих других.

Гостям «Голливуд» предлагает попробовать блюда восточной, европейской и американской кухонь. Стейки всех сортов и размеров, замысловатые салаты, холодные закуски из морепродуктов, мяса и рыбы, а также аппетитные десерты — все это клиенты найдут в меню ресторана.

О новогодней ночи

Заведение представляет гостям развлекательное шоу, которое начнется в 21:00.

В программе вечера: призы и розыгрыши от ведущего, выступление кавер-бэнда, диджей-сеты, поздравление от Санта Клауса.

Ресторан « Публика »





Адрес: пр-т. Победителей, 21 Время работы в новогоднюю ночь: до 6 утра Стоимость на 1 человека: 140 бел. руб.

Интерьер ресторана «Публика» выполнен в набирающем популярность стиле лофт. Просторный зал дает возможность с размахом повеселиться большим компаниям. Креативно оформленная барная стойка и огромный танцпол возле нее создают атмосферу вечного праздника.

Особенность заведения — авторская скандинавская кухня. Клиенты могут попробовать швайнбратен по-датски, традиционные датские бутерброды — сморреброды, а также стейки и салаты северных народов. Помимо экзотики есть возможность заказать кушанья белорусской деревенской и шляхетской кухонь.

О новогодней ночи

Развлекательное шоу, ведущим которого станет Дмитрий Ёлкин, стартует в 22:00.

В программе вечера: выступление кавер-бэнда «Sandali», шоу-программа зажигательных цыган, недетское представление от Деда Мороза и Снегурочки.

Специальным гостем станет Виктория Шейко — участница программы «Голос Країни» (Украина).

Ресторан « Mazaj »





Адрес: пр-т. Дзержинского, 5А Время работы в новогоднюю ночь: до последнего клиента Стоимость на 1 человека: 180 бел. руб.

Интерьер ресторана «Mazaj» выполнен в традиционном восточном стиле. Помещение украшают арки и фрески с видами античного города Пальмиры. Богатство арабской культуры подчеркивает фонтан, расположенный в центре зала, а также мебель ручной работы и тематические аксессуары.

Меню состоит из рыбных, мясных и вегетарианских блюд восточной и сирийской кухонь. Разобраться в многообразии незнакомых названий помогут официанты. Они же расскажут и об истории экзотических кушаний.

О новогодней ночи

C 21:00 в новогоднюю ночь будет проходить развлекательное шоу.

В программе вечера: конкурсы от ведущего, шоу-программа с сухим льдом от Деда Мороза и Снегурочки, танцевальное шоу от восточной красавицы, Ди-джей сеты, розыгрыши подарков от ресторана.

В дополнение для гостей будет открыта зона «Free Drink».

Кстати, в стоимость бронирования входит не только кухня и развлекательное шоу, но и услуги бара.





Адрес: пр-т. Дзержинского, 104 Время работы в новогоднюю ночь: до 6 утра Стоимость на 1 человека: 180 бел. руб.

Интерьер ресторана «Магнат» выполнен в классическом стиле с использованием пастельной цветовой гаммы. Имеет несколько зон для размещения гостей и вместительный танцпол. Вместо привычной крыши, над посетителями раскинулся стеклянный купол, сквозь который можно любоваться ночным небом.

В меню собраны блюда европейской и белорусской кухонь. Помимо обычных, есть и особые предложения от шефа, которые меняются от сезона к сезону. Сейчас повара предлагают попробовать семгу в апельсиновой пене, каре ягненка на гриле и эксклюзивный салат «Магнат».

О новогодней ночи

Ведущий Антон Гуд представит гостям новогоднее развлекательное шоу «Волшебный маскарад». Оно начнется в 22:00.

В программе вечера: выступление финалистки проекта «Академия талантов» Виктории Шейко, шоу от танцевального дуэта «Престиж», номер фокусника-иллюзиониста Александра Удиви, диджей-сеты, конкурс на «Лучший маскарадный костюм».

Специально для гостей ресторан приготовит особое новогоднее меню, состоящее из горячих блюд, салатов и закусок.

Мон Кафе » Ресторан «





Адрес: пл. Юбилейная, ул. Мельникайте, 2/4 Время работы в новогоднюю ночь: до последнего гостя Стоимость на одного человека: 210 бел. руб.

«Мон Кафе» позиционирует себя как заведение, ориентированное на женскую аудиторию, поэтому его интерьер выполнен в соответствующем стиле. Одна из особенностей ресторана — «Стена любви». На ней фраза «я тебя люблю» написана на 114 языках мира. Посетители могут сделать фото на ее фоне и таким образом признаться в чувствах своей второй половинке.

В меню ресторана представлены блюда современной европейской кухни. Их особенность — это низкотемпературный режим приготовления, позволяющий сохранить полезные свойства используемых продуктов. Также заведение славится авторскими коктейлями.

О новогодней ночи

Тема новогодней ночи — «Шампань-пати. Гусарские забавы 2017». Этой стилистики будут придерживаться в оформлении зала и тематической фотозоны. Также для гостей откроется мини-музей с соответствующими эпохе экспонатами.

Проведет вечер победитель конкурса «Битва ведущих 2016» Александр Мигно. Развлекательное шоу начнется в 22:00.

В программе: выступление певицы Влады, шоу барабанщиков группы «Стресс», показательная дуэль гусаров, цыганское шоу «Кустурица», мастер-класс по бальным танцам, а также конкурсы, главный приз которых — золотое ювелирное украшение.

Чтобы облегчить последствия праздника, гостям вечера раздадут пригласительные на «похмельный завтрак» 1 января.

Если место торжества определено, то самое время подумать о развлечениях , костюмах и подарках . Познакомиться с праздничными акциям и скидками поможет Новогодний Проект от команды TAM.BY .