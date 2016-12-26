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Геополитика-2016: избрание Трампа, котел в Сирии и паника в Европе
27.12.2016 09:02 — Разное | Sputnik Беларусь
По мнению политического эксперта, 2016 год выдался интересным и насыщенным в плане геополитики, а событием №1, повлиявшим на всех без исключения, стало избрание Дональда Трампа на пост президента США.
"Во время президентской кампании в Штатах дело выглядело все так, будто существовал какой-то сговор по пиару Клинтон. А в итоге Трамп нанес неожиданный удар по налаженному курсу Америки — присутствию во всех регионах и навешиванию определенных ярлыков", — отметил Павел Потапейко.
Политолог уточнил, что по итогам выборов президента США у Дональда Трампа получилось выглядеть борцом за национальные интересы, делая упор на ситуации внутри страны. Это говорит о существенном изменении политических трендов во всем мире.
Вторым глобальным трендом 2016 года, по мнению эксперта, стало массовое осуждение странами российского участия в событиях в Сирии.
"На протяжении всего года усиливались попытки подавать участие России в сирийских событиях чуть ли не как массовое убийство мирных жителей. При этом глобально закрывались глаза на гораздо более серьезные моменты, в частности, действия так называемой оппозиции — радикальных исламистов, не имеющих никакого отношения к западным демократическим ценностям", — отметил политолог.
Третий глобальный тренд, последствия которого многим странам еще предстоит ощутить, это возросшее количество терактов и усиление панических настроений в Европе.
"Убийство российского посла в Турции, теракты против мирных жителей в Ницце и Берлине — это вопиющие вещи. Расчет в том, чтобы напугать общество, которое, по сценарию, обратит свой гнев на представителей власти и потребует изменения политического курса", — пояснил Павел Потапейко.
Полную версию беседы с политическим экспертом Павлом Потапейко о геополитических итогах 2016 года слушайте в эфире радио Sputnik Беларусь.
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