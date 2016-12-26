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МНС напомнил Дедам Морозам: сначала налог, а уже потом ходить "по адресам"
Налоговики Гродненской и Гомельской областей решили напомнить всем, кто занимается поздравлением детей и взрослых с Новым годом в роли Деда Мороза и Снегурочки должны заплатить единый налог. Информацию об этом областные инспекции вывесили на своих сайтах. Отметим, что актуальна она будет и для всей Беларуси в целом.
Так гродненские налоговики
«Они просто производят уплату единого налога. Для этого до начала осуществления деятельности нужно представить соответствующее письменное уведомление в инспекцию МНС по месту жительства и уплатить налог», — говорится в сообщении.
К примеру, в Гродно ставка единого налога за месяц составляет 100 рублей. А в Гомеле налог
При неуплате налога в 2016 году, предупреждают специалисты, Деда Мороза и Снегурочку обяжут заплатить единый налог в 5-кратном размере.
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При этом специалисты отмечают, что регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя для оказания услуг Деда Мороза и Снегурочки не нужно.
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