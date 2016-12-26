Есть, наверное, ответственные люди, которые выбрали подарки всем своим друзьям и родным еще месяц назад. А есть те, кто все оставил на последний момент. И этот момент настал. Наша подборка душевных и красивых вещей от белорусских ремесленников и мастеров вам в помощь.

Доска





Во-первых, разделочная доска ручной работы – это оригинальный подарок. А во-вторых, это вещь, которая всегда нужна в хозяйстве. Доски из дуба, ясеня, ореха, клёна и бука делает команда дизайнеров из Chop&Slice. Мастерские находятся в Могилеве и Кутаиси. Их доски хорошо смотрятся в интерьере и как-то сразу делают кухню моднее. Любую еду, поданную на такой доске, хочется сразу сфотографировать. Ребята делают еще и другие интересные вещи из дерева – боксы для фотографий и крутые барные стулья.

Где искать? В Instagram

Ангел





Подарить ангела – это всегда хорошая идея. Кто не будет рад гостю, который приведет с собой в дом ангела? Вот таких деревянных ангелов на тонких ножках, с добрыми глазами и домиком в сердце делает Ирина Бельская. В своей мастерской «Красиво дома» она также пишет картины с милейшими котиками и расписывает комоды. А еще успевает рисовать открытки и выпускать онлайн-журнал для творческих людей Alovak.

Где искать? В Instagram

Щелкунчик





Марку OKPODOLINS основали художники-реставраторы Олег и Катерина Подолины в 2011 году. Они учились в Академии искусств, потом поженились и стали вместе заниматься любимым делом. Броши и елочные игрушки из дерева они начали делать год назад: вместе придумывают новые формы, расписывают и постоянно экспериментируют. Все их деревянные игрушки прекрасны: и красный петушок, и фонарик, и олень. Но щелкунчик с двигающимися ножками и ручками вышел особенным.

Где искать? «Вконтакте» и в Instagram

Ароматические свечи





Семейный проект KNOT с минималистскими интерьерными вещами основала молодая пара Елена и Сергей. У них мы нашли необычные ароматические соевые свечи. Свечи из соевого воска не коптят, не выделяют токсичных испарений и горят до 40 часов. Каждая свеча упакована в льняную сумочку, и к ней прилагается деревянная подставка. Фитиль у свечи тоже деревянный и должен приятно потрескивать во время горения. Свечи и все детали выполнены вручную. Самое трудное – это определиться с запахом: лаванда, иланг-иланг, древесный бленд, грейпфрут, корица или кедр.

Где искать? На сайте бренда и в Instagram

Фарфоровый чайник





Этот набор посуды традиционным рождественским рисунком в виде остролиста сделали в мастерской SvetKeramiki. Он расписан вручную и прошел высокотемпературный (1250 градусов) обжиг. Марина Лешкова начала заниматься керамикой еще в 11 лет в студии белорусского художника-керамиста Г.А. Пусева. А спустя годы основала собственную мастерскую. Это союз талантливых художников, которые помогают гостям студии реализовать свои идеи с помощью глины.

Где искать? «Вконтакте» и в Instagram

Единорог





EcoDeco - еще одна семейная ремесленная мастерская в нашей подборке. Ребята начинали мастерить два года назад дома на балконе, а сегодня у них в Instagram 16 000 подписчиков. В EcoDeco можно заказать карту мира, ночник и чудного единорога-качалку. Это первые в Беларуси качалки из картона. Нет, вы не ослышались, единороги (или просто Еди) сделаны из очень прочного картона и выдерживают до 100 кг. Единорога-качалку можно облицевать деревом, покрасить и нанести декор. Размер Еди: 100х70х30 cм.

Где искать? Instagram

Потом останется только все это красиво упаковать, завязать ленточкой, положить под елку и наблюдать, как кто-то очень дорогой будет открывать подарок, удивляться и радоваться.