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Новогодние кулинарные секреты от "Наших за границей": готовим албанские чевапчичи
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Сегодня мы познакомимся с блюдом албанской национальной кухни — чевапчичи. Рецептом его приготовления с нами поделится Наталья, уже 8 лет живущая в Албании.
— Местная кухня в свое время сформировалась под влиянием традиций турецкой кухни, — рассказывает Наталья. — Вот и рецепт блюда, который мы сегодня воплотим в жизнь, основан на приготовлении турецкого кебаба. Из-за особенностей транскрипции слово «кебаб» превратилось в «чевап» и со временем приобрело южнославянский уменьшительный суффикс «-чичи».
Для приготовления этого самого чевапчичи нам понадобятся следующие ингредиенты:
Рецепт приготовления: мелко нарезаем лук, натираем на мелкой терке чеснок и добавляем все это в фарш. Туда же отправляем специи и соду, а затем хорошенько перемешиваем все ингредиенты. Готовый фарш ставим в холодильник на 3 часа.
Затем достаем фарш и формируем из него колбаски, которые надеваем на шпажки. Обычно чевапчичи готовят на мангале, но в белорусских реалиях его без особых потерь для вкуса и качества блюда можно заменить на духовку. Разогреваем ее до 180 градусов и запекаем в ней шпажки с фаршем в течение 40 минут.
Приятного аппетита!
Желаю всем читателям LADY.TUT.BY ярких эмоций и незабываемых впечатлений в новом году!
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Сегодня мы познакомимся с блюдом албанской национальной кухни - чевапчичи.
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