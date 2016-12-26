﻿ Новогодние кулинарные секреты от "Наших за границей": готовим албанские чевапчичи. 21.by
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Новогодние кулинарные секреты от "Наших за границей": готовим албанские чевапчичи

27.12.2016 09:40 — Разное | Tut.by  
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Мы, совместно с партнером проекта, компанией КАМАКО, продолжаем рассказывать вам о традиционных рецептах блюд, без которых невозможно себе представить новогодний стол в разных странах мира. И как и прежде готовят эти непривычные яства наши соотечественники, живущие за пределами Беларуси.

Сегодня мы познакомимся с блюдом албанской национальной кухни — чевапчичи. Рецептом его приготовления с нами поделится Наталья, уже 8 лет живущая в Албании.

— Местная кухня в свое время сформировалась под влиянием традиций турецкой кухни, — рассказывает Наталья. — Вот и рецепт блюда, который мы сегодня воплотим в жизнь, основан на приготовлении турецкого кебаба. Из-за особенностей транскрипции слово «кебаб» превратилось в «чевап» и со временем приобрело южнославянский уменьшительный суффикс «-чичи».

Для приготовления этого самого чевапчичи нам понадобятся следующие ингредиенты:

  1. говяжий фарш — 0,5 кг,
  2. 1 большая луковица,
  3. 2 зубчика чеснока,
  4. половина чайной ложки соды,
  5. соль и перец по вкусу.


Рецепт приготовления: мелко нарезаем лук, натираем на мелкой терке чеснок и добавляем все это в фарш. Туда же отправляем специи и соду, а затем хорошенько перемешиваем все ингредиенты. Готовый фарш ставим в холодильник на 3 часа.


Затем достаем фарш и формируем из него колбаски, которые надеваем на шпажки. Обычно чевапчичи готовят на мангале, но в белорусских реалиях его без особых потерь для вкуса и качества блюда можно заменить на духовку. Разогреваем ее до 180 градусов и запекаем в ней шпажки с фаршем в течение 40 минут.



Приятного аппетита!

Желаю всем читателям LADY.TUT.BY ярких эмоций и незабываемых впечатлений в новом году!

Партнер проекта:


«КАМАКО» – ведущий производитель майонезов, соусов и кетчупов в Беларуси на протяжении более 20 лет. Мы заботимся о качестве продуктов и находимся в поисках оригинальных и гармоничных рецептур.

Пусть на ваших столах всегда будет вкусно!

 
 
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Сегодня мы познакомимся с блюдом албанской национальной кухни - чевапчичи.

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