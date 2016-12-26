В Могилеве хотят обязать автовладельцев убирать снег на расстоянии не менее метра от машины. Эту возможность пока обсуждают в горисполкоме с подаче председателя Владимира Цумарева, однако уже есть пример Минска, которому могут последовать.

Столичных автомобилистов вновь обязали убирать снег у автомобилей решением Мингорисполкома. Это касается закрепления ответственности автовладельцев за уборку проезжей части от снега и мусора на расстоянии не менее 1 метра от машины. На охраняемых стоянках и платных парковках снег уберут коммунальщики.

Обязанность с минских автомобилистов убирать снег сняли в 2014 году . До этого 13 лет подряд действовало другое решение, аналогичное принятому: водители обязаны были убирать заветный метр вокруг своей машины. Если водитель игнорировал уборку, ему грозил штраф в размере от 3 до 5 базовых величин. При этом можно было перепоручить это дело дворникам.