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В Могилеве хотят обязать автовладельцев чистить снег вокруг машин
В Могилеве хотят обязать автовладельцев убирать снег на расстоянии не менее метра от машины. Эту возможность пока обсуждают в горисполкоме с подаче председателя Владимира Цумарева, однако уже есть пример Минска, которому могут последовать.
Столичных автомобилистов вновь обязали убирать снег у автомобилей
Обязанность с минских автомобилистов убирать снег
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Предполагается, что Могилев последует примеру Минска и обяжет автовладельцев убирать снег на расстоянии не менее метра от машины.
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