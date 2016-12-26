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Хоккеисты минского "Динамо" победили канадцев в первом матче Кубка Шпенглера

27.12.2016 09:41 — Разное | Ежедневник  
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Хоккеисты минского "Динамо" победили канадцев в первом матче Кубка Шпенглера

фото: tut.by

Свое выступление в швейцарском Давосе белорусские хоккеисты начали с победы.

Матч состоялся в ночь на 27 декабря и закончился со счетом 7:4 (2:3, 1:0, 4:1) в пользу белорусов.

Шайбу в ворота канадцев забросили Александр Матерухин, Евгений Ковыршин, Евгений Лисовец, Дмитрий Коробов, Сергей Дрозд, Никита Комаров.

29 декабря нашей команде предстоит встреча с хозяевами турнира — клубом "Давос".

Победителем Кубка Шпенглера белорусский клуб становился в 2009 году.

 
 
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Свое выступление в швейцарском Давосе белорусские хоккеисты начали с победы.

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