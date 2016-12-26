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Мининформ вынес предупреждение «Витебскому курьеру»

27.12.2016 09:21 — Разное | Ежедневник  
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Мининформ вынес предупреждение «Витебскому курьеру»

фото: tut.by

Какой именно материал послужил причиной предупреждения, не разъясняется.

Министерство информации вынесло письменное предупреждение, сообщается на сайте ведомства.

Предупреждение было вынесено 26 декабря владельцу информационного ресурса vkurier.by «за распространение недостоверной информации, которая может причинить вред общественным интересам», - сообщает пресс-служба Министерства информации.

Согласно Закону о СМИ,  при размещении ненадлежащей информации и наличии предупреждений от Мининформа сайты могут быть заблокированы.

Онлайн-газета “Витебский Курьер” – независимый информационно-публицистический интернет-портал Витебской области.

 
 
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Какой именно материал послужил причиной предупреждения, не разъясняется.

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