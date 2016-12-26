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Какой именно материал послужил причиной предупреждения, не разъясняется.

Министерство информации вынесло письменное предупреждение, сообщается на сайте ведомства.

Предупреждение было вынесено 26 декабря владельцу информационного ресурса vkurier.by «за распространение недостоверной информации, которая может причинить вред общественным интересам», - сообщает пресс-служба Министерства информации.

Согласно Закону о СМИ, при размещении ненадлежащей информации и наличии предупреждений от Мининформа сайты могут быть заблокированы.

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