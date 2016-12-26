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Фитнес со Sputnik: быстрая разминка для тех, кто засиделся в офисе
27.12.2016 09:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Каждому из нас знакома эта ситуация: после целого дня за компьютером спина ноет, шея затекла, а в ногах неприятная тяжесть. Как быстро снять усталость? Оказывается, вес не так сложно.
Sputnik попросил фитнес-тренера Веронику Лукьянчик подобрать комплекс упражнений, которые помогут быстро восстановиться после рабочего дня за офисным столом.
Эти упражнения не сложные и не потребуют от вас особых усилий. Выкроите на них всего 8-10 минут каждый день. Для них даже не надо специальных условий — вполне подойдет и обеденный перерыв. А вот результат порадует быстро — комплекс упражнений от Sputnik поможет снять даже головную боль, если она вызвана длительным напряжением от сидения в офисе.
Попробуйте, и вскоре вы заметите, что чувствуете себя значительно лучше, а работаете намного эффективнее.
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Фитнес-тренер Sputnik Вероника Лукьянчик показала самый эффективный комплекс упражнений для офисных работников.
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