В США умерла астроном Вера Рубин, которая исследовала проблему вращения галактик и нашла подтверждение существования темной материи. Ей было 88 лет, пишет meduza.

Рубин была удостоена многих почестей за свои научные достижения. В частности, она стала второй женщиной-астрономом, избранной в Национальную академию наук США.

Вера Рубин (в девичестве Купер) с середины 1960-х работала в лаборатории Института Карнеги в Вашингтоне. Вместе с астрономом Кентом Фордом, создавшим чувствительный спектрометр, Рубин доказала, что скорость вращения материи в дисковой части галактик, вопреки расчетам, не уменьшается при удалении от центра, оставаясь практически неизменной.

Исследования Рубин показали, что масса галактики должна быть значительно больше, чем масса составляющих ее видимых звезд. Это стало аргументом в пользу существования темной материи.