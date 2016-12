В США умерла астроном Вера Рубин, которая исследовала проблему вращения галактик и нашла подтверждение существования темной материи. Ей было 88 лет, пишет meduza.

