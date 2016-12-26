Разработчики из минской студии 4 I Lab создали забавную игру для виртуальной реальности. Она называется Drunk or Dead и показывается зомби-апокалипсис глазами посетителя салуна на Диком Западе. Анонс игры опубликован в Steam Greenlight .



Изображение: Alex / youtube.com

По сюжету, зомби-вирус поражает только трезвых людей, поэтому игроку приходится время от времени пропускать по шоту и отстреливаться от ходячих мертвецов.

Если вы протрезвеете — вы проиграли. Если до вас доберутся зомби — вы проиграли. Чем вы трезвее, тем точнее стреляете, опьянение снижает точность стрельбы и замедляет время .

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Игра была создана за время 48-часового хакатона, посвященного Рождеству. Сейчас она находится на голосовании на платформе Steam Greenlight. Возможная дата выхода игры — 10 января 2017 года.

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