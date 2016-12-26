﻿ Белорусы создали игру, где нужно пить на выживание. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Белорусы создали игру, где нужно пить на выживание

27.12.2016 09:53 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Разработчики из минской студии 4 I Lab создали забавную игру для виртуальной реальности. Она называется Drunk or Dead и показывается зомби-апокалипсис глазами посетителя салуна на Диком Западе. Анонс игры опубликован в Steam Greenlight.


Изображение: Alex / youtube.com

По сюжету, зомби-вирус поражает только трезвых людей, поэтому игроку приходится время от времени пропускать по шоту и отстреливаться от ходячих мертвецов.

Если вы протрезвеете — вы проиграли. Если до вас доберутся зомби — вы проиграли. Чем вы трезвее, тем точнее стреляете, опьянение снижает точность стрельбы и замедляет время .

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Игра была создана за время 48-часового хакатона, посвященного Рождеству. Сейчас она находится на голосовании на платформе Steam Greenlight. Возможная дата выхода игры — 10 января 2017 года.

Читайте также:

Белорусы придумали сервис для экономии в путешествиях по Европе

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если вы протрезвеете - вы проиграли.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Сборная России с поражения от Канады стартовала на молодежном ЧМ по хоккею
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика