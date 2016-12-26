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Сборная России с поражения от Канады стартовала на молодежном ЧМ по хоккею

27.12.2016 09:44 — Разное | Tut.by  
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В первый же день молодежного (U-20) чемпионата мира по хоккею встречались фавориты турнира. В Торонто сборная России уступила команде Канады.


Фото: worldjunior2017.com

Канада — Россия — 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)

Шайбы: 1:0 — Джост (Майерс, Дюбе, 3.11), 1:1 — Сергачев (Грибанов, 9.47), 2:1 — Д. Строум (Барзэл, Шабо, 33.15, в большинстве), 3:1 — Н. Руа (Готье, 37.08), 4:1 — Барзэл (Дюбуа, 43.03, в большинстве), 4:2 — Капризов (М.Воробьев, Рыков, 45.12, в большинстве), 5:2 — Д. Строум (Барзэл, 49.06, в большинстве), 5:3 — Рыков (Юртайкин, Капризов, 50.36).

Броски: 37−17 (12−5, 15−4, 10−8).

Штраф: 6−12.

Вратари: Харт (82,35% отраженных бросков) — Самсонов (86,49% отраженных бросков).

Канадцы более чем в два раза превзошли россиян по числу бросков в створ ворот, а ключевым оказался второй период, в котором «кленовые листья» создали задел, позволивший им довести поединок до победы в третьей двадцатиминутке.

В другом поединке стартового дня в группе «В» в Торонто сборная США разгромила Латвию — 6:1.

В группе «А», которую принимает Монреаль, команда Швеции разгромила Данию — 6:1, а Чехия взяла верх над Финляндией — 2:1.

 
 
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В первый же день молодежного (U-20) чемпионата мира по хоккею встречались фавориты турнира. В Торонто сборная России уступила команде Канады.

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