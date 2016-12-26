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Потерянные кадры: с начала года предприятия уволили на 98 тысяч работников больше, чем взяли

27.12.2016 09:42 — Разное | Tut.by  
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В ноябре организации уволили почти 54,8 тысячи работников, а трудоустроили — на 9,1 тысячу меньше, сообщает Белстат. Активнее всего теряли специалистов в строительстве, промышленности, а также сельском, лесном и рыбном хозяйстве. В статистике не учитываются микроорганизации и малые организации без ведомственной подчиненности.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY.

Больше приняли на работу, чем уволили, в организациях, которые оказывают административные и вспомогательные услуги (+72,6%), а также в таких сферах как творчество, спорт, развлечения и отдых (+24,3%), информация и связь (+21,8%), образование (+18,9%), здравоохранение и соцуслуги (+10,5%).

Подпортили же статистику больше всего сельское, лесное и рыбное хозяйство (уволенных на 40,9% больше, чем трудоустроенных), строительство (38,2%) и промышленность (29,9%).

С начала года в Беларуси предприятия уволили почти 669 тысячи человек, а взяли — почти на 97,9 тысячи специалистов меньше. Активнее трудоустраивали, чем «уходили» сотрудников, только в сентябре и октябре.

Для сравнения: в январе-ноябре прошлого года предприятия потеряли почти на 72,6 тысячи специалистов больше, чем приняли.

В экономике Беларуси в ноябре этого года было занято 4 миллиона 383,3 тысячи человек. Это на 81 тысячу человек меньше, чем год назад.

Тем временем официальная безработица снижается седьмой месяц подряд. На 1 декабря в Беларуси было зарегистрировано 35 818 безработных. Это на 650 человек меньше, чем на начало ноября. При этом за ноябрь заметно снизилось и число вакансий, в том числе и по рабочим специальностям.

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Активнее всего в январе-ноябре теряли специалистов в строительстве, промышленности, а также сельском, лесном и рыбном хозяйстве.

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