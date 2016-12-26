Наш вчерашний прогноз о том, что доллар и евро начнут неделю с небольшого роста, оправдался частично. Посмотрим, отыграет ли «зеленый» позиции, которые сдал вчера из-за ошибочных заявок на бирже и небольшого объма торгов.



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— Забавная ситуация произошла вчера при открытии торгов на БВФБ. Котировки доллара обвалились на мгновение до 1,4990, после чего быстро вернулись к текущим уровням, — вспоминает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. — Очевидно, что это произошло по ошибке одного из банковских трейдеров (какого именно банка — неизвестно), который вместо котировки 1,94хх ввел 1,49хх. На это наложилась малая активность послепраздничного, «тонкого» рынка, или, как говорят, пустой стакан котировок. Подобные курьезы регулярно повторяются на биржевых торгах в мире и получили название «эффект толстого пальца».

Весь понедельник пара EUR/USD провела в горизонтальном канале 1,0440−1,0465. Утром вторника пара тоже не отличалась активностью и торговалась вблизи 1,0445.

Сегодня в США опубликуют октябрьский индекс цен на жилье, а также декабрьские показатели уровня доверия потребителей и индекса деловой активности в промышленной сфере ФРБ Далласа, — перечисляет основные факторы, влияющие сегодня на валютный рынок, эксперт. — Торги, как это обычно бывает в промежутке между Рождеством и Новым годом, будут проходить на пониженных объемах.

С момента закрытия торгов на БВФБ в 12.00 предыдущего торгового дня до сегодняшнего утра, евро к доллару на международном рынке немного снизился с 1,0450 до 1,0445, или менее чем на 0,1%. Соответственно, можно ожидать практически синхронного движения евро и доллара на открытии сегодняшних торгов БВФБ.

Во вторник, после длинных рождественских выходных, торги нефть проходили в диапазоне $ 55,05-$ 55,20, причем диапазон этот сужался, и к утру цена практически стояла ровно на $ 55,10. Накануне стало известно, что Ирак, вторая по величине добычи нефти страна ОПЕК, увеличил в ноябре среднесуточный экспорт нефти на 2,7%, до 3,47 млн баррелей в день. Сегодня торги будут проходить на тонком рынке, что при малой активности не исключает скачков волатильности. Цена при этом вряд ли сильно отклонится от отметки $ 55.

После окончания предыдущих торгов на БВФБ российский рубль к окончанию торгового дня снизился, а доллар, соответственно, вырос с 60,81 до 60,99 рос. рублей за доллар, или на 0,3%. Учитывая стабильную динамику нефти, торги по доллару в Москве откроются вблизи уровней предыдущего закрытия.

— Синхронный, но незначительный рост доллара и евро и минимальное снижение российского рубля на фоне малого изменения валютной корзины, — такой прогноз делает Вадим Иосуб по поводу открытия сегодняшних торгов.

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