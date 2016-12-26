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Сотрудники «Беларусьфильма» попались на хищениях

27.12.2016 10:26 — Разное | Ежедневник  
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Сотрудники «Беларусьфильма» попались на хищениях

фото: budzma.by

Два уголовных дела возбуждено в отношении должностных лиц Национальной киностудии «Беларусьфильм».

Дела возбуждены по статье хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, сообщили в пресс-службе Прокуратуры. Их фигурантами являются начальник производственного комплекса и начальника отдела, которые подозреваются в том, что внесли заведомо ложные сведения в табели учета рабочего времени и похитили таким образом денежные средства.

Кроме того, Генпрокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по статье «Злоупотребление служебными полномочиями» в отношении исполняющего обязанности директора одного из институтов Национальной академии наук Беларуси, который подозревается в том, что поставил за рубеж заведомо неисправное и несоответствующее договорам оборудование, чем причинил ущерб на сумму более 190 тыс. долларов.

 
 
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Два уголовных дела возбуждено в отношении должностных лиц Национальной киностудии «Беларусьфильм».

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