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Sputnik приглашает в зимнее путешествие по странам СНГ и Балтии
27.12.2016 11:00 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 дек — Sputnik.
Новый гид от Sputnik предложит самые яркие маршруты по городам и зимним курортам, рождественским ярмаркам и горнолыжным склонам; составит календарь новогодних развлечений и рассчитает их бюджет; подскажет, как и где интересно и с пользой провести свой зимний отпуск и каникулы.
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Гид от Sputnik расскажет путешественникам о самых лучших маршрутах, а также составит календарь развлечений и рассчитает их бюджет.
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