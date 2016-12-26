МИНСК, 27 дек — Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik в преддверии новогодних и рождественских праздников запустило зимние версии мультимедийных путеводителей по странам СНГ и Балтии.

Тематический зимний гид "Путешествуй со Sputnik" предлагает читателям в 14 странах ближнего зарубежья все самое полезное, интересное и важное о путешествиях для тех, кому не страшны снег и холод.

Новый гид от Sputnik предложит самые яркие маршруты по городам и зимним курортам, рождественским ярмаркам и горнолыжным склонам; составит календарь новогодних развлечений и рассчитает их бюджет; подскажет, как и где интересно и с пользой провести свой зимний отпуск и каникулы.

Sputnik Беларусь начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на белорусском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр.

Sputnik Беларусь является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском языках.