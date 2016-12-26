Четыре человека получили травмы в лобовом ДТП, которое произошло 26 декабря, около 10.00, в Мядельском районе. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.

По предварительной информации, 32-летний водитель Skoda Octavia, гражданин РФ, двигался по трассе Минск — Калачи — Мядель и на 111 километре дороги выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Opel Vivaro, которым управлял 50-летний мужчина.

В результате ДТП водитель и 32-летняя пассажирка Skoda, а также два пассажира Opel — 63-летняя женщина и 41-летний мужчина — получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.