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В Мядельском районе лоб в лоб столкнулись Skoda и Opel: пострадали четыре человека
Четыре человека получили травмы в лобовом ДТП, которое произошло 26 декабря, около 10.00, в Мядельском районе. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.
По предварительной информации, 32-летний водитель Skoda Octavia, гражданин РФ, двигался по трассе Минск — Калачи — Мядель и на 111 километре дороги выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Opel Vivaro, которым управлял 50-летний мужчина.
В результате ДТП водитель и 32-летняя пассажирка Skoda, а также два пассажира Opel — 63-летняя женщина и 41-летний мужчина — получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
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Авария произошла 26 декабря, около 10.00, на трассе Минск - Калачи - Мядель.
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