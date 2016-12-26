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27 декабря Александр Лукашенко провел совещание по вопросам функционирования и развития свободных экономических зон.

Условия функционирования на рынке ЕАЭС расположенных в Беларуси свободных экономических зон необходимо сделать как минимум равноценными. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросам функционирования и развития свободных экономических зон.

"В ближайшее время, начиная с 1 января 2017 года, условия работы резидентов СЭЗ существенно меняются. Принятые в рамках Евразийского экономического союза документы упраздняют некоторые таможенные льготы. Мы вынуждены учитывать эти требования, - сказал президент. - Вместе с тем в жесткой борьбе за инвестора наши свободные экономические зоны не должны потерять конкурентоспособность на площадке Евразийского экономического союза. Условия их функционирования на рынке ЕАЭС необходимо сделать как минимум равноценными".

Александр Лукашенко отметил, что на этот счет правительство подготовило предложения в виде проекта указа, направленного на повышение инвестиционной привлекательности СЭЗ и стимулирование инвестиционной активности резидентов.