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Картинка дня: летающая новогодняя елка
Американские инженеры-видеоблогеры
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Поднять в воздух наряженное дерево энтузиасты смогли при помощи дрона. Его же инженеры использовали для транспортировки рождественских подарков.
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Поднять в воздух наряженное дерево энтузиасты смогли при помощи дрона.
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