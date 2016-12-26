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Картинка дня: летающая новогодняя елка

27.12.2016 11:25 — Разное | Tut.by  
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Американские инженеры-видеоблогеры выложили на своем YouTube-канале FliteTest ролик, на котором показали летающую рождественскую елку.

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Поднять в воздух наряженное дерево энтузиасты смогли при помощи дрона. Его же инженеры использовали для транспортировки рождественских подарков.

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Поднять в воздух наряженное дерево энтузиасты смогли при помощи дрона.

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