МИНСК, 27 дек — Sputnik. Погоду в Беларуси в ближайшие дни будет определять циклон Barbara, который принесет в страну дождь и мокрый снег, сообщил Sputnik во вторник начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.



© Sputnik / Виктор Толочко Рябов: зимы до конца года не будет

Ранее синоптики сообщили, что в новогоднюю ночь будет спокойная погода, а зима до конца года в республику не придет.

"Циклон Barbara сегодня принесет на большую часть территории республики ветер порывами до 15-20 м/с, по Брестской и Гродненской областям — до 22 м/с, который будет сопровождаться осадками в виде снега, мокрого снега и дождя", — рассказал Рябов.

По его словам, в среду порывистый ветер сохраниться на большей части территории страны. "Во многих районах снег. На отдельных участках дорог гололедица", — продолжил Рябов.

Согласно прогнозам синоптика, температура в течение суток будет колебаться от —4 до+1°С.

"Далее, с ростом атмосферного давления, погода улучшиться: ветер стихнет и осадков станет меньше, а температура немного понизится", — заключил специалист.