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Рябов: в Беларусь идет циклон Barbara с дождями и снегом
27.12.2016 11:30 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 дек — Sputnik. Погоду в Беларуси в ближайшие дни будет определять циклон Barbara, который принесет в страну дождь и мокрый снег, сообщил Sputnik во вторник начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.
© Sputnik / Виктор Толочко
Ранее синоптики сообщили, что в новогоднюю ночь будет спокойная погода, а зима до конца года в республику не придет.
"Циклон Barbara сегодня принесет на большую часть территории республики ветер порывами до 15-20 м/с, по Брестской и Гродненской областям — до 22 м/с, который будет сопровождаться осадками в виде снега, мокрого снега и дождя", — рассказал Рябов.
По его словам, в среду порывистый ветер сохраниться на большей части территории страны. "Во многих районах снег. На отдельных участках дорог гололедица", — продолжил Рябов.
Согласно прогнозам синоптика, температура в течение суток будет колебаться от —4 до+1°С.
"Далее, с ростом атмосферного давления, погода улучшиться: ветер стихнет и осадков станет меньше, а температура немного понизится", — заключил специалист.
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МИНСК, 27 дек — Sputnik. Погоду в Беларуси в ближайшие дни будет определять циклон Barbara, который принесет в страну дождь и мокрый снег, сообщил Sputnik во вторник...
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