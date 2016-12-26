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Рябов: в Беларусь идет циклон Barbara с дождями и снегом

27.12.2016 11:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 дек — Sputnik. Погоду в Беларуси в ближайшие дни будет определять циклон Barbara, который принесет в страну дождь и мокрый снег, сообщил Sputnik во вторник начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

Рябов: в Беларусь идет циклон Barbara с дождями и снегом
© Sputnik / Виктор Толочко
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Ранее синоптики сообщили, что в новогоднюю ночь будет спокойная погода, а зима до конца года в республику не придет.

"Циклон Barbara сегодня принесет на большую часть территории республики ветер порывами до 15-20 м/с, по Брестской и Гродненской областям — до 22 м/с, который будет сопровождаться осадками в виде снега, мокрого снега и дождя", — рассказал Рябов.

По его словам, в среду порывистый ветер сохраниться на большей части территории страны. "Во многих районах снег. На отдельных участках дорог гололедица", — продолжил Рябов.

Согласно прогнозам синоптика, температура в течение суток будет колебаться от —4 до+1°С.

"Далее, с ростом атмосферного давления, погода улучшиться: ветер стихнет и осадков станет меньше, а температура немного понизится", — заключил специалист.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 27 дек — Sputnik. Погоду в Беларуси в ближайшие дни будет определять циклон Barbara, который принесет в страну дождь и мокрый снег, сообщил Sputnik во вторник...

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