Не помню я столь печального предновогодья, как это. Такое чувство, будто силы преисподней просочились сквозь замки и печати, будто не в силах архангелы противостоять этой ползучей антигвардии, и в замешательстве думают они, как выполнить волю Божью и загнать зло назад в пекло. Иначе как объяснить такие потери? И как всем нам теперь сгруппироваться перед этими вызовами?

Что мы должны понять и вынести для себя в качестве урока? Слишком серьезные, судьбоносные знаки судьбы мы получили.

Елизавета Глинка. Доктор Лиза — олицетворение милосердия и добра. Артисты знакового коллектива, символа СССР, символа борьбы и Победы. Молодые журналисты, освещающие не гламурные тусэ, а боевые действия, войну с терроризмом. Все они погибли в результате крушения Ту-154 Минобороны России над Черным морем. Идет следствие, озвучиваются версии и причины, среди которых — некачественное топливо… А как такое вообще возможно? Как можно заправлять самолет некачественным топливом? Люди! Мы до чего дошли?

Если внимательно рассмотреть причинно-следственную связь произошедшего, то в ней прочитаются все приметы нашего времени, все главные причины, которые сфокусировали трагедии уходящего, високосного года. Причем каждый волен расставлять звенья этой цепи по-своему и по-своему трактовать причины и следствия событий. Но есть главное. Оно в том, что накопилась критическая масса негативного вещества в виде колоссальных богатств в руках сильных мира сего с одной стороны, и прогрессирующая бедность и уныние огромной массы людей — с другой. И уныние это идет рука об руку с отсутствием внятной цели и веры. Именно поэтому пылает Ближний Восток, где теперь решается судьба Евразии. Именно туда летел погибший самолет. Именно эта поляризация социального неравенства рождает такие стечения обстоятельств. Глобальное грехопадение. Вот что это такое.

Чем сегодня человеку воодушевиться? Чем воодушевиться пенсионеру, чья пенсия уходит на лекарства? Чем воодушевиться молодой семье, которая не может оплатить кредиты по причине тающего заработка?.. Именно воодушевиться, то есть узреть надежду, поверить в то, что завтра точно будет лучше. И не только в Царствии Небесном, а здесь, хоть немножечко… Может, все же произойдет некая смена экономической модели, когда новые силы, потихоньку обретающие власть в разных странах мира, введут ответственный подход к решению насущных проблем, более справедливый и трезвый. Чтобы не только в одной, "избранной" стране было безопасно и сытно. Чтобы с каждым днем на планете становилось чуть повеселее, покачественнее, подобротнее. Когда быть учителем, врачом, инженером престижно, почетно и прибыльно. Когда уверен, что топливо правильное для всех самолетов, а не только для летящих в Куршавель.

Воодушевиться можно только зримой, положительной перспективой. И пусть она у нас появится в новом году.

Памяти погибших над Черным морем…

Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат

И не пойте печальные песни.

Возвращайтесь весной в зацветающий сад,

Приносите хорошие вести…

Будто мир на Донбассе, и в Сирии жизнь

Начала возрождаться из пепла,

Будто небо Евразии — чистая синь,

Тишина проросла и окрепла.

Соловьи, соловьи, птицы вешней зари,

Никогда вы уже не споете

О родной стороне и о светлой любви

Для своих, что погибли на взлете…