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Постпред России при СНГ о предстоящем председательстве РФ в организации

27.12.2016 11:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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За 25-летний период своей истории СНГ никогда не страдало от недостатка критики в свой адрес. Своим мнением о деятельности Содружества в эфире радио Sputnik Беларусь поделился постоянный полномочный представитель Российской Федерации при уставных и других органах СНГ Андрей Шведов.

"Постоянно идет процесс модернизации деятельности СНГ, адаптации к сегодняшним реалиям. Рассчитываю, что работа в этом направлении уже в ближайшее время даст положительный эффект", — рассказал собеседник в студии радио Sputnik Беларусь.

Касаясь ситуации вокруг участия Украины в деятельности СНГ, Андрей Шевцов отметил, что в случае окончательного разрыва с СНГ Киеву придется объяснять собственному населению, в чем практический смысл подобного шага и к чему это приведет.

"Допускаю, что кое-кто в Украине считал, что выход из СНГ станет для Киева входным билетом в ЕС. Иллюзий на этот счет, думаю, поубавилось", — отметил постпред России при СНГ.

С 1 января 2017 года председательство в СНГ переходит к России, с чем связаны большие ожидания. Говоря о главной задаче предстоящего российского председательства в организации, Андрей Шевцов отметил, что, в первую очередь, речь идет о повышении авторитета и имиджа организации.

"Важно повысить качество работы организации и более оперативно реагировать на возникающие проблемы, нацелить СНГ на решение действительно актуальных вопросов", — отметил собеседник Sputnik.

Полную версию беседы с постоянным полномочным представителем Российской Федерации при уставных и других органах СНГ Андреем Шведовым о 25-летии СНГ и предстоящем председательстве России в организации слушайте в эфире радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Историческая роль СНГ за 25 лет заслуживает положительной оценки, поскольку сегодняшняя деятельность Содружества более результативна, чем у многих других...

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