В первом матче Кубка Шпенглера хоккеисты минского "Динамо" одержали победу над сборной Канады со счетом 7:4.

Игра началась с шайбы игрока "Динамо" Александра Матерухина на второй минуте. После этого сразу три гола забили канадцы.

Белорусам пришлось догонять: Евгений Ковыршин забил гол, и на перерыв команды ушли со счетом 2:3, сообщает БелТА .

В третьем периоде минчане прорвали оборону соперников и поразили их ворота четыре раза.

Второй матч белорусской команды пройдет 28 декабря, против них выйдет швейцарская команда «Давос».