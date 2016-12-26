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Минское «Динамо» сенсационно обыграло сборную Канады
В первом матче Кубка Шпенглера хоккеисты минского "Динамо" одержали победу над сборной Канады со счетом 7:4.
Игра началась с шайбы игрока "Динамо" Александра Матерухина на второй минуте. После этого сразу три гола забили канадцы.
Белорусам пришлось догонять: Евгений Ковыршин забил гол, и на перерыв команды ушли со счетом 2:3,
В третьем периоде минчане прорвали оборону соперников и поразили их ворота четыре раза.
Второй матч белорусской команды пройдет 28 декабря, против них выйдет швейцарская команда «Давос».
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В первом матче Кубка Шпенглера хоккеисты минского "Динамо" одержали победу над сборной Канады со счетом 7:4. Игра началась с шайбы игрока "Динамо" Александра...
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