Билеты в цирк и в резиденцию Деда Мороза вы купите и без нас. AFISHA.TUT.BY собрала те мероприятия, на которые вы могли бы не обратить внимания. На каждый день каникул по событию — чтобы ваше чадо запомнило эти дни надолго.





Когда: до 30 декабря. Где: ул. Бобруйская, 6 (Silver Screen в ТРЦ «Галилео»), пр-т Победителей, 20 (Falcon Club Бутик Кино). Сколько: от 8 рублей.

Настоящий подарок для детей и взрослых, которые любят качественную анимацию, — показы короткометражных мультфильмов, которые заинтересовали престижную премию «Оскар». В списке — удивительная работа петербургского режиссера Константина Бронзита «Мы не можем жить без космоса», а кроме нее, оскароносная «История медведя», «Суперкоманда Санджая», «Мир будущего» и многие другие. Удовольствие, конечно, не самое дешевое, но как поощрение ребенку за отличные оценки — идеально.





Когда: до 30 декабря. Где: ул. Притыцкого, 29. Сколько: от 30 рублей.

В культовом сериале «Друзья» один из героев на Хануку нарядился в костюм праздничного броненосца и развлекал сына. Мы не предлагаем вам сразу поступать точно так же, но ведь можно просто сводить ребенка в «Динозаврию». Там можно полюбоваться экспозицией доисторических чудовищ и заодно развлечься на специальных предпраздничных шоу. Шоу устраиваются для групп из десяти человек, не забудьте записаться предварительно.



Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Когда: до 8 января, в 11.00 — для организованных групп, 18.00 — для индивидуального посещения. Где: пр-т Дзержинского, 104 («Квантум»). Сколько: 20 рублей для групп от 15 человек, 30 рублей индивидуально для детей и 15 — для сопровождающих взрослых.

Если вы планируете поставить чадо на научную стезю, послаблений быть не должно даже на каникулах. Можно разве что заменить скучные школьные уроки веселыми занятиями в Музее занимательных наук «Квантум». К тому же во время каникул здесь будет проходить специальная новогодняя программа, где дети смогут помочь Дедушке Морозу в его тайной лаборатории, посмотреть увлекательное научное шоу и унести домой сувениры и подарки от музея.



Фото с сайта waterpark.by

Когда: постоянная экспозиция, с понедельника по пятницу — с 11.00 до 22.00, суббота-воскресенье — с 10.00 до 22.00. Где: пр-т Победителей, 120 (аквапарк «Лебяжий»). Сколько: от 15 до 20 рублей.

Если ваш ребенок мечтает стать космонавтом, хоть и не по примеру Гагарина, а вслед за Звездным Лордом или Енотом из «Стражей Галактики», вы сможете ему подарить на каникулах самое настоящее путешествие на космическую станцию. На «Dark Ride» есть и уникальные 7D-аттракционы, и игральные автоматы, и интереснейшие экспонаты. А если заглянете во время новогодних праздников, в бонус к билету получите 3 часа аквазоны для детей — мягкая посадка на воду.



Фото с сайта daroo.by

Когда: постоянная экспозиция, с понедельника по пятницу — с 13.00 до 22.00, суббота-воскресенье — с 11.00 до 22.00. Где: ул. Скрыганова, 12 («Картленд»). Сколько: 10 рублей за заезд длиной в 10 минут.

Отличный вариант активного отдыха для ребенка на каникулах — детский картинг. Заодно, как хороший родитель, загодя подготовите свое чадо к далекому совершеннолетию и первому автомобилю. Трасса и карт максимально безопасны, к тому же перед стартом все дети проходят инструктаж у опытного мастера. А если ребенку все это дело понравится, он может пройти специальный мастер-класс за 20 рублей, где из него сделают настоящего профи.





Когда: с 24 декабря ежедневно с 11.00 до 20.00. Где: пр-т Независимости, 25 (Дворец профсоюзов). Сколько: 5 рублей — для школьников, студентов и пенсионеров, 7 рублей — для взрослых.

Музеи миниатюр, популярные по всему миру, наконец добрались и до Минска. Всего за час вы сможете побывать в 15 интересных местах нашей страны, посмотреть на Брестскую крепость, Мирский и Несвижский замки, Беловежскую пущу и даже Троицкое предместье (оно, конечно, всегда рядом, но вид с высоты птичьего полета дорогого стоит). Наверняка вашему ребенку это понравится, учитывая еще и исторический антураж в виде рыцарских турниров миниатюрных человечков и борьбу Красной Армии против немецких захватчиков.





Когда: 30 декабря, 2 и 7−8 января, 11.00 и 14.00. Где: ул. Энгельса, 20 (Белорусский государственный театр кукол). Сколько: от 6 рублей.

Очередная доза новогоднего настроения, на этот раз спасибо нужно сказать Чарльзу Диккенсу, который написал замечательное произведение о Рождестве, замкнутом старике Скрудже и праздничных чудесах. И немного о привидениях. Детей сюда пускают не младше 6 лет.





Когда: 27, 29, 30 декабря и 3, 4, 6, 8 января в 11.00 и 14.00. Где: ул. Мясникова, 44 (Белорусский государственный академический музыкальный театр). Сколько: от 9 рублей.

Команда музыкального театра подготовила в подарок маленьким фанатам Диснея глобальный новогодний кроссовер, в котором Золушка, Шрек и Анастасия в компании других героев будут бороться с надоедливой Крестной Феей. Работа над спектаклем ведется с лета, и ожидается по-настоящему интересная сказка.





Когда: до 6 января, за исключением 27 декабря, в 11.00, 14.30 и 18.00. Где: пл. Октябрьская, 1 (Дворец Республики). Сколько: от 12 рублей.

И как, конечно же, обойтись без Главной Елки страны во Дворце Республики. На этот раз для детей подготовили масштабный мюзикл о приключениях скрипача Янки, основанный на белорусском фольклоре. Мюзикл хвастается отличной командой исполнителей, костюмами и техническим оснащением. Ходит слух, что над сценой однажды даже пролетит дракон.



Фото с сатйа ivanovomama.ru (Изображение использовано в качестве иллюстрации)

Когда: 29 декабря, 4−7 января. Где: ул. Октябрьская, 5 (КЗ «Минск»). Сколько: 8−9 рублей.

Еще можно интереса ради сходить и посмотреть на то, как музыкальное шоу и интерактивная программа сочетаются с классической сказкой «12 месяцев». Главное, чтобы взрослые не проронили слезу от своеобразной интерпретации. А после представления детей ждет 30 минут развлечений с аниматорами в фойе концертного зала.





Когда: 29−30 декабря в 15.00 и 19.00, 31 декабря в 15.00. Где: пр-т Победителей, 4 (Дворец спорта). Сколько: от 17 рублей 50 копеек.

Поучительная танцевально-цирковая новогодняя сказка о том, как мальчик разбил папины часы и чуть не лишил весь мир Нового года. Может быть, после этого ваше чадо станет бережнее относиться к любимым вазам родителей. И, само собой, какому ребенку не понравятся трюки акробатов?





Когда: 29 декабря, 5 января в 11.00 и 14.00. Где: ул. Энгельса, 20 (Белорусский государственный театр кукол). Сколько: от 6 рублей.

Трогательная народная сказка, которой так хорошо создавать и поддерживать у детей нужное новогоднее настроение. А кукольный театр всегда выводит градус трогательности на новый уровень. Радует и то, что попасть на спектакль можно с детьми от 4 лет.





Когда: со 2 по 15 января, по будням в 17.00 и 19.00, по выходным в 11.00, 15.00 и 17.00. Где: пр-т Победителей, 9 (детский театр «Кропка»). Сколько: 25 рублей.

Еще одна интерпретация сценария знаменитой сказки от нового детского театра «Кропка» прямо обещает незабываемый опыт для детей. Они не просто всеми шестью чувствами ощутят себя участниками веселого роуд-муви с Гердой в главной роли, но и будут задействованы чуть ли не в каждой сцене представления. Создатели спектакля уверяют, что аналоги театра в мире найти сложно. Разве что в Германии или Швеции отыщется что-то похожее. На самом деле этот театр — опасная штучка для родителей. Если детям по-настоящему понравится быть участниками действа и испытывать свои шесть чувств, они могут разорить родителей недешевыми билетами.





Когда: со 2 по 6 января, 11.00 и 14.00. Где: ул. Красноармейская, 3 (Драматический театр Белорусской Армии). Сколько: от 10 рублей.

Классическая зимняя сказка Ганса-Христиана Андерсена в обработке Алексея Дударева — одна из тех, которые можно посещать ежегодно и выходить с неизменными улыбками на лицах. Будьте уверены — ребенку понравится, учитывая, что спектакль в 2014 году получил награду «Национальной театральной премии», а «Снежная Королева» Марины Денисовой удостоилась приза персонального.





Когда: 6 января, 11.00, 14.00, 17.00. Где: пр-т Победителей, 4 (Дворец спорта). Сколько: от 10 рублей.

А если ваш ребенок предпочитает роликам Ивангая просмотр старого доброго телеканала Nickelodeon и не теряет нить беседы, услышав словосочетание «щенячий патруль», не пропускайте театрализованное представление минского театра «Зазеркалье», которое расскажет о новогодних приключениях этого самого патруля.