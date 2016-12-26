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Результаты работы свободных экономических зон не довлетворяют главу государства. Об этом он заявил на совещании 27 декабря.

"Что вообще государство получает от функционирования этих свободных экономических зон? – цитирует Лукашенко БЕЛТА . - Наше, белорусское государство, а не государство, которое находится на стадии развития как "банановая" республика, где занять человека в каком-то деле - это благо".

Лукашенко отметил, что начиная с 1 января 2017 года, условия работы резидентов СЭЗ существенно меняются в связи с упразднением некотрых таможенных льгот в ЕАЭС.Чтобы созранить инвестиционную привлекательность СЭЗ, расположенных в Беларуси, подготовлен проект указа, направленный на стимулирование инвестиционной активности резидентов.

Впрочем, в необходимости защиты СЭЗ у президента есть сомнения.

Александр Лукашенко заявил, что за год поступления в бюджет от резидентов СЭЗ составили всего около 200 млн долларов. Особенно президента «поразила» средняя зарплата работников СЭЗ, «где компании не бедные»: 350 долларов. «Это как понимать? Что руководители этих компаний аккуратненько подстроились к средней примерно зарплате по стране и даже ниже и хорошо себя чувствуют", - задал вопрос президент.

"То есть в бюджет несчастных 200 млн долларов и зарплата у людей никакая. Поэтому у меня возникает вопрос, стоит ли нам воевать на всех уровнях за эти свободные экономические зоны", - заявил президент.

Лукашенко напомнил также, что в свое время при принятии решения о льготировании СЭЗ он руководствовался надеждой, что «нас эти предприятия-резиденты завалят валютой, и у нас никогда не будет проблем с курсом рубля». «И что мы получили в течение длительного функционирования СЭЗ?", - спросил Лукашенко.

Нет хорошего результата и в плане притока инвестиций в СЭЗ. В этом году, констатировал президент, «инвестиций почти нет в свободных экономических зонах".