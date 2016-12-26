Сценарист и ныне режиссер Андрей Курейчик снимает второе кино за полтора года. То есть делает это ровно в два раза чаще «Беларусьфильма». Впрочем, « Party-zan фильм » показывает, что бывает с белорусским независимым проектом, когда он получает деньги. AFISHA.TUT.BY считает, что теперь мы все в сложном положении: не давать деньги на белорусское кино нельзя, но и давать только взамен на агрессивный продакт-плейсмент — тоже.

Пресс-показ картины прошел куда скромнее, нежели шумная вечеринка по случаю VIP-премьеры. 40-минутное ожидание журналисты скрашивали не канапе и шампанским, а околокиношными разговорами.



Фото с VIP-премьеры картины

— Пока фильм не начался, все, что нам остается, обсуждать постер, — слышу я от коллег. — Где они нашли таких некиногеничных героев?

Актеры в картине и вправду не самая запоминающаяся часть, кроме уже участвовавших в «ГараШе» Кулинковича и эпатажной Эвелины Сакуро. Но кто сказал, что исполнителям главных ролей это не на руку? А пока они с гордостью рассказывают, что снимались «у Курейчика», остается гадать, в каком сериале их нашли.



Фото с VIP-премьеры картины

«Мы не претендуем на заметный вклад в киноискусство»

Год назад с проектом «ГараШ» Курейчик занял и продолжает придерживаться по-мессионерски удобной, но, будем честны, не самой находчивой позиции. Тем, кто не поддерживает его картины, автоматически приписывается нелюбовь к белорусскому кино и угода госаппарату. Выходит, ты либо за Курейчика, либо провластный, непатриотичный «ватник». Главное здесь — не пускаться в публичные споры: чего у Андрея не отнять, так это мастерства самопиара даже на негативе.

— Мы не претендуем на фестивальную судьбу, — с порога кинозала снимает с себя все обязательства перед журналистами Курейчик и, как бы заранее оправдываясь, добавляет: — Не претендуем мы и на очень заметный вклад в киноискусство. Но наше кино замахивается на долю рынка в новогоднем прокате и на зрительский успех. Мы хотим, чтобы кино оценивалось по меркам индустрии и по способности отечественного продукта бороться за отечественного же зрителя.



Фото с VIP-премьеры картины

Принимая правила игры, судить о зрительском успехе картины рано, — о нем скажут сборы. Пока можно аплодировать переговорным навыкам Курейчика, который уболтал столичный «Киновидеопрокат» взять фильм со старта пятью экранами. К слову, в частных кинотеатрах «Party-zan фильм» выйдет также внушительным объемом: по пять сеансов в Silver Screen и по два — в Falcon Club Бутик Кино.

Если верить Курейчику, он снимал молодежную комедию. О простых белорусских айтишниках, которые за неимением денег (тут в задумку вмешивается элемент фантастики) вынуждены заниматься производством кино. Тема режиссеру близкая, понятная и приятная, оттого все происходящее на экране выглядит милым, но беззубым капустником. Курейчик вроде и троллит кинопроизводство, «Беларусьфильм», Минкульт и весь чиновничий аппарат, но делает это как старшеклассник на новогоднем КВН перед директором: чтобы было немного смешно, но главное — безопасно. В лучших кавээновских традициях Курейчик шутит и над собой.



Кадр из фильма «Party-zan фильм»

— Режиссеры в кино — лишние люди, — скажет один из персонажей. Самоирония это или неосознанное альтер эго автора, нам уже не сообщается.

Курейчик-драматург лепит узнаваемых персонажей, не зацикливаясь на деталях, упрощая и обобщая. Оттого «ералашевость» в «Party-zan фильме» неизбежна и неизлечима. Он даже актуально шутит с поправкой на местность: здесь и мем «раздеваться и работать», и реплики в духе «- Кинобизнес. — „Кино-“ что?», прозрачные намеки на Wargaming и прочая резонирующая сугубо с белорусским зрителем мишура — чудеса импортозамещения. Но и реагировать на эти шутки хочется мемами, вторя Курейчику, — например, покер фейсом.

Справедливости ради — то тут, то там зал смеялся. Эпизодические всплески хохота и есть необходимый Курейчику фидбэк — это его он будет скармливать аргументом всем скептикам — зрителю-то нравится. И угощать новым кино.





«Без копейки государственного финансирования»

Как любит повторять сам автор, «Party-zan фильм» сделан «без копейки государственного финансирования». Для подобной независимости авторы проекта даже запускали кампанию по сбору народных средств на краудфандинг-платформе. Не выгорело. Остаться независимым Курейчику удалось потому, что проект поддержали спонсоры. Какие — вы назовете и сами после просмотра. По части продакт-плейсмента белорусская комедия — и смех, и грех. Когда из фирменной бутылки водка крупным планом наливается в фирменный «стопарь» и фоном начинает играть песня «Сябры», внимательный зритель услышит хруст — с таким звуком, слегка надламываясь, отечественное кино прогибается под инвестора.





Эти примеры — навязчивой, агрессивной рекламы — не раз испортят впечатления о фильме на ровном месте. И здесь штурмовик новогоднего проката должен пойти против своего «императора» и уколоть его и всех нынешних и потенциальных спонсоров кинематографа: вложенный в искусство рубль не обязан отбиваться двумя. И одним тоже не обязан. Поддержка культуры — ария из другой оперы.

Из другого поля и обсуждения, зачем такое кино индустрии в целом. При прочих равных условиях Курейчик белорусскому кинопроцессу нужен в значительно большей степени, чем Куренчанин . Чтобы показать, как этот процесс можно и нужно строить, чтобы раз и навсегда уже закрыть вопрос напрасных ожиданий от «Беларусьфильма».

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Ровно в два часа — за десять минут до конца фильма — из зала вереницей проследуют представители регионального проката: им на 14.00 Курейчик анонсировал банкет. А в региональном прокате кино и так покажут. Когда режиссеры в кино — «лишние люди», пиарщики и переговорщики — вовсе нет.