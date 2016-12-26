Для Михаила Жванецкого стало доброй традицией встречаться с минской публикой в марте. Услышать и увидеть философа и мыслителя, который через юмор и сатиру описывает политику, любовь и человека, можно 14 марта. Авторский вечер известного юмориста и сатирика состоится в концертном зале «Минск».





Как не поддается расчету беседа в хорошей и умной компании, так и авторский вечер Михаила Жванецкого невозможно спланировать. Это всегда импровизация на заданную тему. Заданная тема проста: текущая жизнь. Невозможно заранее предугадать, каким парадоксом представит Жванецкий наши вопросы к жизни и вопросы жизни к нам. Мы еще и вопросы не сформулировали или не расслышали, а у него, у Жванецкого, уже возник ответ, от которого мы рассмеёмся, как от догадки: «Вот же оно!»

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Михаил Жванецкий — крупнейший рефлексивный писатель последнего пятидесятилетия. Залог успеха Михаила Михайловича — между ним и зрителем нет никаких промежуточных звеньев: он говорит, что думает и как думает. В его стиле нет разницы между началом, серединой и концом, нет никаких вводных и эпилогов: всегда равноценная ткань мысли и слова. Его выражения давно стали крылатыми: «я не веселый, я взвинченный», «каждый человек — кузнец своего счастья и наковальня чужого», «рожденный ползать — везде пролезет» и многие другие. Одним словом, Жванецкий — это жанр.

— Я делаю то, что люблю. Когда меня что-то невыносимо душит, я об этом пишу. Отпускает горло — я пишу о другом. Я пишу обо всем, что я чувствую и что я вижу. И бывает, что въезжаешь в область политики. Потом выезжаешь из нее. Но это потому, что ты двигаешься. Ты не можешь умереть и не двигаться. Если ты не двигаешься — ты умер, — говорит о своем творчестве Михаил Жванецкий.

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Михаил Жванецкий — Народный артист Украины и Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, автор книг «Встречи на улицах», «Год за два», «Моя Одесса», «Собрание произведений» в 4-х томах. В 1988 году создал Московский театр миниатюр, бессменным художественным руководителем которого является до настоящего времени, а также ведущий телепередачи «Дежурный по стране» (телеканал «Россия 1»). 6 марта 2017 года юмористу и сатирику исполнится 83 года.

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