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В Брестском районе пьяный пешеход попал под колеса Toyota
Наезд произошел 26 декабря, около 22.35, в Брестском районе. Об этом
По предварительной информации, 42-летний водитель Toyota Corolla ехал по трассе Р94 Брест — граница Украины в направлении областного центра и на 10 километре дороги совершил наезд на 56-летнего мужчину, который шел по проезжей части навстречу автомобилю.
В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Установлено, что он не был обозначен световозвращающими элементами и находился в состоянии алкогольного опьянения.
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Наезд произошел 26 декабря, около 22.35.
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