Наезд произошел 26 декабря, около 22.35, в Брестском районе. Об этом сообщили в ГАИ региона.





По предварительной информации, 42-летний водитель Toyota Corolla ехал по трассе Р94 Брест — граница Украины в направлении областного центра и на 10 километре дороги совершил наезд на 56-летнего мужчину, который шел по проезжей части навстречу автомобилю.

В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Установлено, что он не был обозначен световозвращающими элементами и находился в состоянии алкогольного опьянения.