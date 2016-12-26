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В Брестском районе пьяный пешеход попал под колеса Toyota

27.12.2016 12:11 — Разное | Tut.by  
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Наезд произошел 26 декабря, около 22.35, в Брестском районе. Об этом сообщили в ГАИ региона.


По предварительной информации, 42-летний водитель Toyota Corolla ехал по трассе Р94 Брест — граница Украины в направлении областного центра и на 10 километре дороги совершил наезд на 56-летнего мужчину, который шел по проезжей части навстречу автомобилю.

В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Установлено, что он не был обозначен световозвращающими элементами и находился в состоянии алкогольного опьянения.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 26
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