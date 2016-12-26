﻿ В Бешенковичском районе "Газель" с восемью пассажирами вылетела в кювет, где столкнулась с фурой. 21.by
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В Бешенковичском районе "Газель" с восемью пассажирами вылетела в кювет, где столкнулась с фурой

27.12.2016 12:32 — Разное | Tut.by  
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В Бешенковичском районе «Газель» с восемью пассажирами вылетела в кювет, где столкнулась с фурой, водитель которой ранее также не справился с управлением. Об этом сообщили в УВД Витебского облисполкома.


Фото: УВД Витебского облисполкома

Авария произошла 27 декабря, около 8.40, на 197-м километре трассы М3 Минск — Витебск в районе деревни Бочейково. Сначала в кювет вылетела фура MAN под управлением 56-летнего водителя. Спустя некоторое время на том же участке дороги занесло «Газель», за рулем которой был 51-летний водитель. Микроавтобус также вылетел в кювет и врезался в фуру.

Кроме водителя, в «Газели» ехали восемь пассажиров — работники одной из витебских строительных фирм. Все они доставлены в больницу для обследования. Водители в ДТП не пострадали.

Обстоятельства аварии устанавливаются. В ГАИ напомнили, что в связи с неустойчивой погодой проезжая часть на отдельных участках может быть скользкой, поэтому водителям нужно быть предельно внимательными и выбирать безопасную скорость движения.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Все пассажиры "Газели" доставлены в больницу для обследования. Водители в ДТП не пострадали.

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