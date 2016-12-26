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Китайцы выпустили люксовый смартфон за 2,5 тысячи долларов с огромной батареей

27.12.2016 12:29 — Разное | Tut.by  
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Китайская компания Gionee выпустила смартфон M2017, который вполне может потягаться с премиум-гаджетами Vertu — как минимум, по цене и используемым материалам.


5,7-дюймовый Super AMOLED дисплей с QHD-разрешением (2560×1440 пикселей), 6 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти, двойная основная (12/13 Мп) и 8-мегапиксельная фронтальная камеры, сканер отпечатков пальцев под экраном, а также металлический корпус с вставками из натуральной кожи. Это действительно смартфон люкс-класса.


Единственным разочарованием новинки стал довольно средний по производительности процессор — Qualcomm Snapdragon 653. Зато устройство может похвастать огромным аккумулятором — сразу на 7000 мАч.


Отдать за Gionee M2017 придется немало — в зависимости от материалов и объема памяти (128 или 256 ГБ) от стоит от 1000 до 2450 долларов.

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