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Кадры подъема части фюзеляжа Ту-154 из Черного моря

27.12.2016 12:32 — Разное | Sputnik Беларусь  
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По информации МЧС РФ, для того, чтобы поднять обломки фюзеляжа, спасатели уже совершили более 70 погружений. Дно, где находятся обломки лайнера, обследуется с помощью гидролокаторов.

Кадры подъема части фюзеляжа Ту-154 из Черного моря
© Sputnik/ Аркадий Соболев
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Поисковая операция в районе падения самолета все еще продолжается. Ранее Минобороны РФ отчиталось о том, что со дна уже поднят один бортовой самописец воздушного судна.

Также продолжаются поиски погибших — уже обнаружены 12 тел и 154 фрагмента тел.

Самолет Ту-154 Министерства обороны России, летевший из Москвы на авиабазу Хмеймим в Сирии, потерпел крушение возле Сочи в минувшее воскресенье. На борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира, большая часть из которых — артисты ансамбля имени Александрова. В самолете также находились представители российских СМИ и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза.

 
 
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Сотрудники МЧС России подняли со дна Черного моря часть фюзеляжа самолета Ту-154, который потерпел крушение в минувшее воскресенье. Смотрите кадры операции.

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