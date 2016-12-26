По информации МЧС РФ, для того, чтобы поднять обломки фюзеляжа, спасатели уже совершили более 70 погружений. Дно, где находятся обломки лайнера, обследуется с помощью гидролокаторов.

Поисковая операция в районе падения самолета все еще продолжается. Ранее Минобороны РФ отчиталось о том, что со дна уже поднят один бортовой самописец воздушного судна .

Также продолжаются поиски погибших — уже обнаружены 12 тел и 154 фрагмента тел.

Самолет Ту-154 Министерства обороны России, летевший из Москвы на авиабазу Хмеймим в Сирии, потерпел крушение возле Сочи в минувшее воскресенье . На борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира, большая часть из которых — артисты ансамбля имени Александрова. В самолете также находились представители российских СМИ и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза.