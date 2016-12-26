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Кадры подъема части фюзеляжа Ту-154 из Черного моря
27.12.2016 12:32 — Разное | Sputnik Беларусь
По информации МЧС РФ, для того, чтобы поднять обломки фюзеляжа, спасатели уже совершили более 70 погружений. Дно, где находятся обломки лайнера, обследуется с помощью гидролокаторов.
© Sputnik/ Аркадий Соболев
Поисковая операция в районе падения самолета все еще продолжается. Ранее Минобороны РФ отчиталось о том, что со дна уже
Также продолжаются поиски погибших — уже обнаружены 12 тел и 154 фрагмента тел.
Самолет Ту-154 Министерства обороны России, летевший из Москвы на авиабазу Хмеймим в Сирии,
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Сотрудники МЧС России подняли со дна Черного моря часть фюзеляжа самолета Ту-154, который потерпел крушение в минувшее воскресенье. Смотрите кадры операции.
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