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В Калинковичах Audi насмерть сбила на переходе пенсионерку
Смертельный наезд произошел 26 декабря, около 07.25. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.
По предварительной информации, 32-летний водитель Аudi ехал по улице Советской и в районе дома № 90 сбил 66-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пенсионерка от полученных травм умерла на месте происшествия.
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Смертельный наезд произошел 26 декабря, около 07.25, на улице Советской.
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