Смертельный наезд произошел 26 декабря, около 07.25. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

По предварительной информации, 32-летний водитель Аudi ехал по улице Советской и в районе дома № 90 сбил 66-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пенсионерка от полученных травм умерла на месте происшествия.