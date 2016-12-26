﻿ В Калинковичах Audi насмерть сбила на переходе пенсионерку. 21.by
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В Калинковичах Audi насмерть сбила на переходе пенсионерку

27.12.2016 12:49 — Разное | Tut.by  
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Смертельный наезд произошел 26 декабря, около 07.25. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

По предварительной информации, 32-летний водитель Аudi ехал по улице Советской и в районе дома № 90 сбил 66-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пенсионерка от полученных травм умерла на месте происшествия.

 
 
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Смертельный наезд произошел 26 декабря, около 07.25, на улице Советской.

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