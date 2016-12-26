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Минимальная зарплата существенно вырастет с 1 января

27.12.2016 12:44 — Разное | Ежедневник  
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Минимальная зарплата существенно вырастет с 1 января

фото: spok.by

Правительство установило месячную минимальную заработную плату в размере 265 рублей.

Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 27 декабря  2016 г. № 1080.
 
Документ вступает в силу с 1 января 2017 г.

Минимальная заработная плата – государственный минимальный социальный стандарт в области оплаты труда, который наниматель обязан применять в качестве низшей границы оплаты труда работников за работу в нормальных условиях в течение нормальной продолжительности рабочего времени при выполнении обязанностей работника, вытекающих из законодательства, локальных нормативных правовых актов и трудового договора.

В ноябре минимальная зарплата в Беларуси составила 239,42 рублей. За год она выросла на 9,42 рубля.

 
 
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Правительство установило месячную минимальную заработную плату в размере 265 рублей.

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