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Минимальная зарплата существенно вырастет с 1 января
27.12.2016 12:44 — Разное | Ежедневник
фото: spok.by
Правительство установило месячную минимальную заработную плату в размере 265 рублей.
Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 27 декабря 2016 г. № 1080.
Минимальная заработная плата – государственный минимальный социальный стандарт в области оплаты труда, который наниматель обязан применять в качестве низшей границы оплаты труда работников за работу в нормальных условиях в течение нормальной продолжительности рабочего времени при выполнении обязанностей работника, вытекающих из законодательства, локальных нормативных правовых актов и трудового договора.
В ноябре минимальная зарплата в Беларуси составила 239,42 рублей. За год она выросла на 9,42 рубля.
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Правительство установило месячную минимальную заработную плату в размере 265 рублей.
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