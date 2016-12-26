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На БелАЭС дали комментарий по поводу очередного «инцидента» с корпусом реактора

27.12.2016 13:38 — Разное | Ежедневник  
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На БелАЭС дали комментарий по поводу очередного «инцидента» с корпусом реактора

фото: belapan.com

Накануне некоторые СМИ дали информацию о том, что новый корпус реактора мог получить повреждения во время транспортировки.

«26 декабря 2016 г. во время выполнения маневровых операций на станции Славное Белорусской железной дороги произошло в негабаритном месте незначительное касание защитного металлического транспортного кожуха перевозимого сверхнегабаритного груза (корпуса реактора для Белорусской АЭС) об опору контактной сети. Повреждений на корпусе реактора не выявлено. Нарушения графика движения поездов не было. Груз далее следует по установленному расписанию», - такой комментарий появился сегодня на сайте РУП «БелАЭС».

Напомним, что инцидент с первым корпусом реактора произошел на стройплощадке БелАЭС 10 июля - во время установки он упал. Российская сторона заменила поврежденный корпус.

 
 
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Накануне некоторые СМИ дали информацию о том, что новый корпус реактора мог получить повреждения во время транспортировки.

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