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Беларусь накрыл циклон Barbara
27.12.2016 13:20 — Разное | Ежедневник
фото: vesiskitim.ru
Циклон Barbara принесет сегодня на большую часть территории страны ветер до 15-20 м/с, по Брестской и Гродненской областям - до 22 м/с.
Об этом
В среду, по данным начальника службы гидрометеорологических прогнозов, в стране сохранится порывистый ветер: ночью и утром на большей части территории страны, днем в отдельных районах - до 15-20 м/с. Во многих районах выпадет снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от минус 4 до плюс 1 градуса.
. В последующие дни, с ростом атмосферного давления, погода в Беларуси улучшится: ветер стихнет, осадков станет меньше, а температура немного понизится.
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Циклон Barbara принесет сегодня на большую часть территории страны ветер до 15-20 м/с, по Брестской и Гродненской областям - до 22 м/с.
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