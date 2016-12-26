

фото: vesiskitim.ru

Циклон Barbara принесет сегодня на большую часть территории страны ветер до 15-20 м/с, по Брестской и Гродненской областям - до 22 м/с.

Об этом БЕЛТА сообщил начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов. При этом ветер будет сопровождаться осадками в виде снега, мокрого снега и дождя.

В среду, по данным начальника службы гидрометеорологических прогнозов, в стране сохранится порывистый ветер: ночью и утром на большей части территории страны, днем в отдельных районах - до 15-20 м/с. Во многих районах выпадет снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от минус 4 до плюс 1 градуса.

. В последующие дни, с ростом атмосферного давления, погода в Беларуси улучшится: ветер стихнет, осадков станет меньше, а температура немного понизится.