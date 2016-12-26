Житель поселка Мачулищи Игорь Тутов собрал легкий танк Т-60, сообщает «Радыё Свабода». Небоевую машину белорус построил из металлолома, правда, гусеницы танка имеют армейское прошлое — позаимствованы у БМП.

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Двигатель бутафорского танка отличается "хорошим аппетитом", расходует порядка 80 л/100 км.

Т-60 быстро стал местной достопримечательностью. По словам Игоря, с танком любят фотографироваться местные жители и даже водят хороводы, а знатоки истории, приехав посмотреть на машину, рассказывают, как этот Т-60 еще в войну селяне прятали от немцев в стоге сена. А на 9 Мая к танку даже кто-то цветы возложил.