Мы продолжаем наш обзор столичных новостроек, которые будут сданы в 2017 году. В первой части мы рассказывали о новостройках с ценой «квадрата» от 1,8 до 3 тысяч рублей на проспекте Дзержинского, улице Чюрлениса и в Каменной Горке. В этот раз мы рассмотрим объекты , расположенные в районе проспекта Победителей, а также немного затронем Уручье. В обзоре нет градации объектов по классам, важны лишь сроки ввода жилья в эксплуатацию. Цены за «квадрат» — от 1,7 до 3,2 тысячи рублей.

В первой части нашего обзора мы рассмотрели новостройки, которые расположены по проспекту Дзержинского и в Каменной Горке. Сегодня переместимся в центр города и немного захватим окраину.

Итак, первый комплекс, который мы рассмотрим сегодня, расположен в начале проспекта Победителей и по праву считается одним из самых масштабных для столицы — жилой квартал «Олимпик парк». Кроме жилья на территории квартала будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс, а также ресторан. Стоит отметить, что объект находится в экологически чистой зоне — рядом с биологическим заказником, водохранилищем Дрозды.





Территория микрорайона Лебяжий сейчас активно застраивается. Здесь появляются все новые объекты, развивающие инфраструктуру. Относительно недалеко от «Олимпик парка» есть торговые центры, кафе, спортивные объекты.





Интересно, что вся застройка квартала будет состоять из малоэтажных монолитных домов (7 этажей), что удивительно и ценно для столицы. В домах будут представлены квартиры с количеством комнат от одной до четырех, а также пентхаусы. Высота потолков — 3 метра. Площадь квартир — от 50 до 210 кв.м. Первая очередь строительства по планам будет готова в 4-м квартале 2017 года. Цена одного кв. м — от 2,5 до 2,6 тысячи рублей. Цены действуют при 100%-ной отплате.

Двигаемся дальше по проспекту Победителей. В первом квартале 2017 года запланировано сдать в эксплуатацию жилой дом «СОФИ», расположенный по Мястровской улице. Рядом с ним есть аквапарк «Лебяжий», «Минск-Арена», Футбольный манеж, ТЦ «Арена-Сити» и многое другое — территория с развитой инфраструктурой и наземным транспортным сообщением.





25-этажный монолитно-блочный дом состоит только из одной секции. В нем запроектированы одно-, двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 47 до 121 кв.м. Высота потолков - 2,7 м. Нужно отметить, что «СОФИ» — один из немногих домов, который строится по правилам энергоэффективности. Дом утеплен, установлены стеклопакеты с дополнительными камерами, в каждой комнате есть регуляторы тепла. Цена одного «квадрата» здесь варьируется между 2,3 и 3,2 тысячи рублей.

Почти готов жилой комплекс «Столичный», который находится на улице Тимирязева. Инфраструктура района давно развита. Относительно недалеко здесь есть станции метро «Фрунзенская» и «Молодежная», хорошо развит наземный общественный транспорт. Также рядом есть гипермаркет, кафе, развлекательные заведения. Главной особенностью является близость стелы «Минск — город-герой», а также парка Победы.





Комплекс будет состоять из трех монолитных 24-этажных домов и крытого паркинга. Сейчас ведется строительство третьей новостройки, которую запланировано сдать в эксплуатацию в третьем квартале 2017 года. В доме запроектированы одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Их площадь — от 43,06 кв. м до 93, 31 кв.м. Квартиры сдаются без отделки. Цена одного «квадрата» установлена в размере от 2 тысяч рублей.

Еще одна глобальная застройка — жилой комплекс «Маяк Минска» . На данном этапе здесь сданы в эксплуатацию 1-я, 2-я, 3-я очереди строительства. 4-ю и 5-ю очереди запланировано сдать в 2017—2018 годах. Комплекс имеет очень хорошую локацию: в шаговой доступности находится Национальная библиотека, станция метро «Восток», множество магазинов, новая школа. В скором времени здесь начнет свою работу торгово-развлекательный центр DanaMall.





В домах комплекса можно приобрести квартиру с количеством комнат от одной до шести! Также запроектированы и пентхаусы. Квартиры сдаются без отделки. Цена одного «квадрата» — 2 тысячи рублей.

Последний комплекс в этом обзоре — «Лiпень», который строится в Первомайском районе в границах улиц Рогачевской — 50 лет Победы. До станции метро «Уручье» — 10 минут на общественном транспорте. До МКАД — всего 3,5 км. Микрорайон «Вялiкi лес», в котором строится объект, не может похвастаться густотой инфраструктуры, однако это экологически чистое место идеально подойдет для ценителей свежего воздуха. Магазины в шаговой доступности здесь есть, городские власти обещают построить еще школу и детский сад.





В четырех 19-этажных домах комплекса представлены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры с площадью 45 кв. м, 60 кв. м, 78 кв. м соответственно. Отметим, что во всех квартирах запроектированы большие кухни — 12−13 кв.м. Весь комплекс запланировано сдать в 2017 году. Цена одного «квадрата» — 1,7 тысячи рублей.