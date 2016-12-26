Коза падала замертво и вставала, когда ее угощали колбасой, салом, конфетами, пиццой или приносили чашку капучино. Медведь показывал, как белорусский ИП побеждает кризис, а еврей просил звонкую монету.

В конце декабря компания гродненцев и корреспондент Sputnik Антон Климко вышли в городские кафе и квартиры простых горожан, чтобы показать, как проходили традиционные колядки в белорусских деревнях сто лет назад.

Нарядились в вышиванки и говорили про зарплату "попятьсот"

Колядовать молодежь отправилась на католическое Рождество. Собралась группа из 7 человек, которые заранее отрепетировали песни и до поздней ночи ездили по городу. У каждого была своя роль и костюм. Девушки надели традиционные белорусские наряды с длинными юбками и вышитыми блузками, у парней были рубахи с вышиванками.



© Sputnik / Антон Климко Коза, баба, волк и медведь прогулялись по улице и площади Советской - прохожие махали им руками, поздравляли с праздниками

Колядный сценарий, который разыгрывался в этот вечер в Гродно, написан более тридцати лет назад, участники лишь немного его подкорректировали. Например, в этом году среди героев появился еврей, так как начало Святок совпало с периодом Хануки.



© Sputnik / Антон Климко "Как у хаце не хварэлі – трэба каб у сіце грошыкі звінелі" - пришел на помощь еврей с рифмованной "просилкой"

А медведь не только вспомнил белорусские загадки, но и показывал, как предприниматели выбираются из кризиса или как белорусы в конце 2017 будут получать зарплату в 500 долларов.



© Sputnik / Антон Климко Примерно с таким довольным лицом белорусы будут получать обещанную зарплату в 500 долларов. Ряженый медведь говорил о злободневном — как победить кризис



© Sputnik / Антон Климко Современные колядовщики больше не поют под окнами домов, чтобы не пугать соседей: "Каляда прыйшла" — объявляли они по домофону



© Sputnik / Антон Климко Все хозяева ждали колядовщиков, а с их приходом не скупились: сначала давали конфеты, а потом и колбасу, и даже сало, на котором так настаивала упавшая на пол Коза. Волк и Медведь играли в "Крокодила" и в шутку просили, чтобы им чего-нибудь "насыпали в бубен"

Сценарий допускает смену персонажей — может появляться цыган или цыганка, бабка, дед, Бусел, Волк. Неизменными остаются только Коза и колядная звезда. В этот раз колядовать пошли еврей, Коза, Медведь, Волк, Бусел, Дед и Баба.

"Калядую-калядую, капучыну чую"

Как рассказали участники обряда, Коза — это символ новой жизни, счастья, богатства, плодородия. Во время представления она падает замертво на пол от голода и слабым голосом объявляет присутствующим: "Калядую, калядую! Каўбасу я чую! Дайце мне каўбасу — я дахаты аднясу".



© Sputnik / Антон Климко "Не ходи, Коза, ты вокруг села" — пели ряженые



© Sputnik / Антон Климко В семьях водили хороводы

За вечер Коза умирала раз десять. Но каждый раз оживала, как только хозяева приносили ей угощения. В квартирах хозяева давали конфеты, сало, колбасу, орехи. А в городских кафе девиз поменялся. Козочка уже говорила: "Калядую-калядую, капучыну чую".



© Sputnik / Антон Климко В городской кофейне колядовщики вместо колбасы и сала просили чашку капучино, а в пиццерии — пиццу

Сначала гродненские колядовщики традиционно отправились показывать обряд Коляды в городские квартиры, а затем решили заглянуть еще и в кафе в центре города. По дороге пели старинные обрядовые песни и порой приятно удивляли прохожих. Участники рассказали, что никогда не ходят по незнакомым адресам. Отправляются только к друзьям и знакомым, которые в эти дни приглашают их в гости.



© Sputnik / Антон Климко Девочка Софья принимает Коляду четвертый год подряд, и каждый раз ряженые дарят ей самодельного ангела



© Sputnik / Антон Климко Маленькой Софье так понравилось танцевать с Козой, что она долго не хотела отпускать ее, а на прощание даже заплакала



© Sputnik / Антон Климко В вышиванках были не только колядовщики, но и некоторые хозяева - эта семья уже не первый год приглашает их в гости

Ведь большинство людей знают о Колядах только из рассказов Гоголя или сказок. Вживую никогда не видели настоящий обряд, и уж тем более не знают, зачем он проводился.

Посетители кафе боялись водить хороводы

Ребята заметили, что горожане уже не умеют водить хороводы и правильно встречать Коляду. Особенно заметно это было в кафе, куда колядная группа решила заглянуть, чтобы привлечь к празднованию Святок как можно больше людей. Если в квартирах хозяева активно танцевали и подпевали колядовщикам, то посетители кафе при виде ряженых с рождественской звездой, терялись, не знали, как себя вести, а многие стеснялись водить хороводы.



© Sputnik / Антон Климко Заходили колядовщики и в маленькие кофейни, разыгрывали представление и водили хоровод



© Sputnik / Антон Климко Эканамічэскі крызіс настаў і апошнюю скуру з маёй казы садраў" — ряженая бабка — хозяйка Козы — рассказывала посетителям кафе свою историю. А потом добавляла: "Нам няшмат трэба. Тры боханы хлеба"

А ведь наши предки верили, что песни, пляски и веселье, которое приносят в дом колядовщики, помогают победить добро над разгулявшимися в эти дни злыми силами.



© Sputnik / Антон Климко Колядовщики говорили только по-белорусски и пели традиционные колядные песни — "Пойшла Коляда", "Хрыстос нарадзіўся", "Ого-го, каза, ого-го сера" и многие другие

Как пояснил один из участников группы Андрей, специальные колядные песни звучали как магические мантры и приносили удачу и счастье на целый год.