МИНСК, 27 дек – Sputnik. Движение грузовых автомобилей будет ограничено возле мест гуляний в новогодние праздники, заявил во вторник начальник управления охраны правопорядка МВД Беларуси Дмитрий Курьян.



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Неделю назад грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина , 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным СМИ, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

"В областных и районных центрах, на прилегающих к местам массовых мероприятий территориях будет ограничено движение грузовых транспортных средств", – сказал Курьян на пресс-конференции.

По его словам, будут предусмотрены объездные маршруты, а информация об ограничениях будет доведена до населения своевременно.

Представитель МВД подчеркнул, что обстановка в стране "стабильная, контролируемая". Однако, продолжил он, "с учетом трагических событий, происходящих в мире, мы не могли оставаться в стороне, и дополнительные меры безопасности принимаются".

В частности, усилена охрана праздничных предновогодних мероприятий в рамках республиканской акции "Наши дети". В новогодние праздники органы внутренних дел будут нести службу в усиленном режиме, планируется увеличение число нарядов, проверка оставленного без присмотра транспорта.

Места проведения массовых мероприятий будут огорожены, будет организован тщательный пропускной режим с досмотром вещей граждан на специально установленных контрольно-пропускных пунктах. Курьян заверил, что правоохранительные органы сделают все возможное, чтобы "граждане чувствовали себя в безопасности".