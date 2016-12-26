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Грузовики не пустят к местам гуляний в Новый год в Беларуси
27.12.2016 14:06 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 дек – Sputnik. Движение грузовых автомобилей будет ограничено возле мест гуляний в новогодние праздники, заявил во вторник начальник управления охраны правопорядка МВД Беларуси Дмитрий Курьян.
© REUTERS Hannibal Hanschke
Неделю назад грузовик
"В областных и районных центрах, на прилегающих к местам массовых мероприятий территориях будет ограничено движение грузовых транспортных средств", – сказал Курьян на пресс-конференции.
По его словам, будут предусмотрены объездные маршруты, а информация об ограничениях будет доведена до населения своевременно.
Представитель МВД подчеркнул, что обстановка в стране "стабильная, контролируемая". Однако, продолжил он, "с учетом трагических событий, происходящих в мире, мы не могли оставаться в стороне, и дополнительные меры безопасности принимаются".
В частности, усилена охрана праздничных предновогодних мероприятий в рамках республиканской акции "Наши дети". В новогодние праздники органы внутренних дел будут нести службу в усиленном режиме, планируется увеличение число нарядов, проверка оставленного без присмотра транспорта.
Места проведения массовых мероприятий будут огорожены, будет организован тщательный пропускной режим с досмотром вещей граждан на специально установленных контрольно-пропускных пунктах. Курьян заверил, что правоохранительные органы сделают все возможное, чтобы "граждане чувствовали себя в безопасности".
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В новогодние праздники органы внутренних дел будут нести службу в усиленном режиме, планируется увеличение число нарядов, проверка оставленного без присмотра...
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