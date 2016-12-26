Авиакатастрофа Ту-154 произошла утром 25 декабря: на борту вылетевшего из Сочи лайнера находились 92 человека — члены экипажа, музыканты ансамбля имени Александрова, общественный активист Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, а также журналисты "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", все они погибли.

О том, как обычно происходит процесс расшифровки "черных ящиков", ведущие радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов и Александр Кривошеев поинтересовались у бывшего пилота гражданской авиации с двадцатилетним стажем Алексея Одаренко.

"На Ту-154 были установлены так называемые НСРП-64. Это магнитный самописец режимов полетов, который фиксировал одновременно 64 канала разных команд и показателей на магнитную ленту", — рассказал собеседник Sputnik.

По словам Алексея Одаренко, Ту-154 стали одними из первых самолетов, на которых начали устанавливать речевые самописцы, которые фиксировали не только переговоры пилотов с диспетчерами, но и все, что происходило в кабине пилотов.

"В обывательском понимании "черный ящик" — это прибор, заключенный в бронированную титановую оболочку. Морская глубина в 70-90 метров не должна быть критической с точки зрения давления на эту оболочку", — уточнил эксперт в студии радио Sputnik Беларусь.

Расшифровка найденного бортового самописца будет осуществляться в Москве. По информации Минобороны России, еще два черных ящика находятся в хвостовой части самолета. Они пока не найдены.

Полностью комментарий эксперта о процессе расшифровки бортовых самописцев слушайте в эфире радио Sputnik Беларусь.