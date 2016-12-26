Юношеская (не старше 17 лет) сборная Беларуси по хоккею с победы начала выступление на престижном международном турнире Mac’s Midget AAA World Invitational Tournament, ежегодно проводимом в Калгари (Канада).

В первом матче турнира белорусы 26 декабря обыграли «Ванкувер Чифс», выступающий в юношеской лиге BCMML — 5:3 (2:1, 2:1, 1:1), сообщает пресс-служба Федерации хоккея Беларуси.

Беларусь U17: Грищенко, Саврицкий — Соловьев, Михальчук — Пышкайло — Павленко, Колячонок — Денисов, Пархоменко — Филяев — Ажгирей, Щечин — Левшунов, Крылович — Сапего — Межейников, Ахрамович — Некрасов — Гончаров.

Шайбы: 1:0 — Крылович (Сапего, Щечин, 05.51), 2:0 — Ажгирей (Павленко, 13.15 — в бол.), 2:1 — Янг (Томсон, Райан, 13.30), 3:1 — Михальчук (Павленко, 24.50 — в мен.), 3:2 — Даллазанн (32.35 — в мен.), 4:2 — Павленко (Колячонок, Денисов, 35.17), 4:3 — Санталючия (45.30 — в бол.), 5:3 — Пышкайло (Соловьев, Колячонок, 51.58 — в бол.)

Броски: 35−23.

Штраф: 14−31.

Владимир Магдеев, главный тренер юношеской (U-17 лет) сборной Беларуси:

— Сегодня нам противостоял один из лидеров своего дивизиона и всей лиги BCMML. Начало матча получилось очень напряженным. Нужно отдать должное нашим игрокам, которые выдержали натиск противника и перевели игру в зону соперника. Ребята играли самоотверженно и с хорошим движением, что вынуждало канадцев фолить и нарушать правила. Одно из удалений удалось реализовать в считанные секунды. В первом периоде мы забросили еще одну шайбу и укрепили преимущество. Во втором и третьем периодах очень уверенно удерживали инициативу, постоянно вели в счете и в итоге заслуженно победили.

Команда продемонстрировала отличный характер, слаженную командную игру и неуступчивость во всех моментах матча. По мнению канадских тренеров и специалистов, которые присутствовали на игре, сборная Беларуси удивила всех очень жесткой и плотной игрой, слаженными командными действиями и великолепной самоотдачей, — приводит слова наставника пресс-служба Федерации хоккея Беларуси.

В турнире 25 команд разделены на 5 групп по 5 дружин в каждой и проводят матчи по однокруговой системе. Победитель каждой группы, а также три команды, получившие уайлд-кард, попадают в четвертьфинал соревнований.

Таблица группы 1:

1. Беларусь U17 (1 игра/ 2 очка)

2. Calgary Buffaloes (½)

3. Arizona Bobcats (1/0),

4. Vancouver NE Chiefs (1/0)

5. Regina Pat Canadiens (0/0).

Расписание игр с участием сборной Беларуси*:

28.12.2016 — 06.00 — Calgary Buffaloes — Беларусь U17

29.12.2016 — 21.45 — Regina Pat Canadians — Беларусь U17

30.12.2016 — 21.45 — Беларусь U17 — Arizona Bobcats